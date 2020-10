Ante el relajamiento de la sociedad y desborde social que se nota en las calles, el gobernador, Miguel Barbosa Huerta, convocó a las y los ciudadanos a “no bajar los brazos” y mantener las medidas sanitarias para evitar brotes de Covid-19, ya que si Puebla no asume un comportamiento adecuado no se pasará a semáforo amarillo y por ende será tardado para que el monitoreo estatal lleve al color verde.

“La recomendación general es no bajar los brazos es mantenernos con estas medidas de prevención, con el confinamiento posible, pero si hemos visto que hay un relajamiento, Puebla paso de estar en rojo a naranja alto, si Puebla no asume un comportamiento no pasaremos de naranja alto a amarillo, no habrá cines y muchas otras cosas, porque vamos a seguir con el contagio alto en Puebla. Puebla puede regresar de naranja alto a rojo, las demás regiones están en amarillo, en Puebla capital que la sociedad asuma su comportamiento, así de simple”, dijo el mandatario local.

#Ciudad 🏙️ A reventar este domingo el Centro Histórico, a pesar de que el estado se mantiene en semáforo naranja, con alto riesgo de contagio por #Covid19. 🚦#QuedateEnCasa



Vía @CristopherDam 📸 pic.twitter.com/cq9YAScMlx — Intolerancia Diario (@IntoleranciaID) October 18, 2020

Señaló que la capital permanece con el 67 por ciento de la incidencia de contagios, mientras que la zona conurbada con el 74 por ciento, es decir, de un total de 35 mil 867 casos acumulados de Covid-19, desde marzo cuando inició la pandemia a la fecha.

El mandatario local advirtió “vamos a ver qué tipo de sociedad somos”, en medio de esta pandemia, pues si bien han disminuido los números de contagios no han terminado, incluso ejemplificó que en otras naciones y estados hubo apertura de las actividades económicas y ahora la gente se tuvo que confinar.