La noche del lunes, la facultad de Química de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) informó que separó de cualquier contacto con estudiantes a dos profesores por realizar comentarios misóginos.

Se trata de un docente del departamento de Fisicoquímica y otro del departamento de Matemáticas.

Lo anterior, después de que se difundieran videos de ambos maestros realizando comentarios inapropiados.

El primer video se observa a uno de los maestros de la facultad mientras imparte una clase en línea, se alcanza a escuchar que comenta que una mujer le decía la mufla de oro.

“¿Ustedes saben por qué le decían la mufla de oro? Ya se imaginarán, ¿no?” dijo el profesor mientras un alumno respondió “Porque era la más ardiente de todas”.

Luego el maestro agregó: "Hay una niña que le decían la bolsa de hielo de oro, ¿Ustedes saben por qué? No crean que por fría, ¿Ustedes han agarrado una bolsa de hielo? ¿Qué le hacen, a la bolsa de hielo? Le dan un azotón a la bolsa de hielos, ¿no?", menciona el maestro. "Pues a esta niña le dicen la bolsa de hielo de oro, ahí viene la parte fea he", y continúa, "porque esta niña con unos golpes aflojaba, como las bolsas de hielo".

Posteriormente se muestra el video de otro maestro hablando con una alumna, y le comenta que algunos archivos subidos a Drive “es donde todos, también tú, pueden estar revisando todo lo que vimos, pero no sustituyen a la clase”, a lo que la estudiante le comenta que ella sabe que no sustituye la clase, por lo que le pregunta qué podría hacer y el docente responde “pues como ahora no es presencial, no te puedo proponer sexo, así es que no se me ocurre”.

Tras los hechos, Carlos Amador Bedolla, director de la facultad de Química de la UNAM emitió un comunicado donde expuso la salida de uno de los maestros implicados en estos hechos.

“Derivado de evidencia múltiple de actos considerados como violencia de género, que provocaron la indignación de las alumnas de la Facultad, he tomado la decisión de separar de cualquier contacto con estudiantes a un profesor de asignatura, integrante del Departamento de Matemáticas”.