Con una carrera trascendental, el cantante y actor Enrique Iglesias, tendrá un merecido homenaje como el artista latino más grande de la historia, en esta vigésima séptima entrega de los Premios Billboard, la cual se celebra mañana miércoles 21 de octubre desde el BB&T Center de Sunrise (Florida).

Hay que mencionar, que la vigésima séptima entrega de los Premios Billboard, tendrá su transmisión en directo por el canal Telemundo Internacional por la tarde noche de este miércoles.

Su disquera

Por todo esto, Enrique es sin duda el artista Latino más grande de la historia y no en balde se le ha llamado el Rey del Pop Latino. “Enrique es un artista icónico, una estrella global, un profesional, pero más importante, es un gran ser humano. Su música ha trascendido generaciones. Este merecido premio es un testimonio de su continuo impacto e influencia. Es un honor para nosotros en Sony Music trabajar con él. ¡Felicidades, Enrique!”, afirma Afo Verde, Chairman y CEO de Sony Music Latin Iberia.

De su trayectoria

Enrique Iglesias es uno de los compositores y cantantes más grandes de la historia de la música que ha vendido más de 180 millones de álbumes a nivel mundial. Su discografía abarca 10 álbumes de estudio y dos recopilatorios de éxitos. Artista multiplatino en casi todos los países del mundo, ha protagonizado diez giras mundiales y ha actuado en todos los rincones del mundo, incluyendo Nueva York, Sídney, Ciudad del Cabo, Minsk, Londres, Belgrado, Santiago de Chile y la Ciudad de México, más de 10 millones de personas lo han visto en conciertos, alcanzando una venta de entradas de mil millones de dólares.

Enrique es el artista latino más popular de todos los tiempos. Ha posicionado 31 sencillos en el puesto #1 de Billboard Latin Airplay y suma 105 números uno en total en todas sus listas. Su canción “Duele el Corazón” llegó a ser su decimocuarto #1 en Dance Club Songs de Billboard, convirtiéndolo en el artista masculino con más números uno en este género y rompiendo el récord de Michael Jackson.

Ha obtenido casi todos los premios musicales de la industria, más de 200 en total, incluyendo múltiples GRAMMYS, Premios Billboard, World Music Awards, American Music Awards, Premios Juventud, Premios ASCAP y Premios BMI. A la par, siempre está haciendo labor altruista, ya que prefiere celebrar su éxito creando conciencia y dando visibilidad al trabajo humanitario que realiza la fundación Save The Children.

Se resalta que ha compuesto más de 40 mega éxitos dentro de su impresionante obra discográfica, cuenta con 19 mil millones de streams y 17 mil millones de reproducciones de sus videos.

Enrique, también sostiene el récord de tener el mayor número de títulos número uno en la lista Dance Club de Billboard (14) y el de ser el artista latino con el mayor número de Top 10 en esta misma lista (25). Asimismo, ha logrado 25 entradas en el listado Hot 100, con dos títulos en el número 1 y cinco en el Top 10, 14 entradas en el listado Billboard 200, con tres en el Top 10 y un título en el número 1 del listado Pop Songs Airplay, situando siete en el Top 10. Además, ha ganado el mayor número de premios en la historia de los Premios Billboard de la Música Latina, un total de 47.

De sus canciones y colaboraciones

Respecto a sus grandes éxitos musicales, algunos de estos son: Experiencia religiosa, Escápate, Por amarte, Enamorado por primera vez, Nunca te olvidaré, Héroe, Ritmo total, Dímelo, ¿Dónde estás corazón? y Lloro por ti, Quizá, Bailamos, Mentiroso, Cuando me enamoro, Tonight, El perdedor, Si tú te vas entre otros.

También destacan sus colaboraciones entre estas con el rapero y productor Pitbull en “Come N Go”, “Tchu Tchu”, “Messin Around” entre otras. Con la fallecida Whitney Houston, en sus inicios el cantante español grabó la canción “Could I Have this kiss forever”. Otras más son con Lionel Richie en “To Love a Woman”, con Wisin & Yandel “Gracias a ti”, con JLO “Mouth 2 Mouth”, con Coti “Dónde están corazón”, con Nicky Jam “El perdón”, con Anuel AA “Fútbol y rumba”, con Marco Antonio Solis “El perdedor”, con Juan Luis Guerra “Cuando me enamoro” solo por mencionar algunas.

De sus giras y la sorpresa

Algo muy importante en la carrera del madrileño son sus giras en estas encontramos: Enrique Iglesias Tour (1995-1997), Vivir World Tour (1997), Cosas de amor (1998), Enrique World Tour (1999-2000), One Night Stand Tour (2002), Quizá te ame Tour (2003), Seven World Tuor (2004), Insommiac Tour (2007-2008), Greatest Hits Tour (2009), Enrique Iglesias y Jennifer López (2012), Enrique Iglesias Tour (2013), Sex and Love Tour (2014- 2017), Enrique Iglesias y Pitbull Live (2017), All the Hist Live (2018).

La sorpresa, es que en el último trimestre del 2021, regresa a los escenarios Enrique Iglesias en otra de sus impresionantes giras, está vez uniendo talento con su amigo Ricky Martin.