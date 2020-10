Las clases a distancia no es sinónimo de internet, pues significa una serie de elementos para aprender desde casa, por ello el gobernador, Miguel Barbosa Huerta, pidió mayor esfuerzo de las madres y padres de familia para acompañar a sus hijos en este periodo hasta que haya regreso a las aulas; y es que, previamente, el secretario de educación pública, Melitón Lozano Pérez, reiteró que el 5 por ciento de los un millón 600 mil alumnos no están tomando clases por la complejidad ante la modalidad virtual.

“A distancia no es internet, es todo un conjunto de cosas en el que participan los padres, es muy importante no es dejar a los hijos a las ocho de la mañana y revisarlos a las 2.30 de la tarde que terminó el horario escolar, no, es acompañarlos más, yo entiendo que hay muchas veces la imposibilidad de muchos padres y madres para hacerlo por razones de trabajo, pero hay que esforzarse más, solamente así podemos llegar a tener el resultado que esperamos”, dijo el gobernador, Miguel Barbosa Huerta.

Este martes, el titular de la SEP, Melitón Lozano Pérez reiteró que solo el 5 por ciento del millón 600 mil alumnos no están tomando clases, este dato no es nuevo, pues en septiembre pasado se refirió al mismo tema, por lo que reiteró el llamado a los padres y madres de familia a no dejar pasar las clases a distancia, ya que al final se trata de la formación y educación de sus hijos, pues es un derecho que tienen.

Lozano Pérez refirió que además del uso de la televisión, en el Museo Barroco se graban clases para ser transmitidas por el Sistema Estatal de Telecomunicaciones, además del uso de otras herramientas digitales como el classroom, el WhatsApp, el Facebook o el zoom; mientras que, algunos docentes, en las comunidades más apartadas, han optado por la entrega de tareas y trabajos de forma directa a los padres de familia, un día a la semana de forma escalonada.

“El 95 por ciento de los alumnos están en el proceso educativo, los maestros no logran establecer contacto con el 5 por ciento, creo que estamos muy bien”, dijo el funcionario estatal al reiterar que hay una disposición federal y en el estado hay un decreto establecido que especifica que el regreso a las aulas será hasta que el semáforo pase a color verde.

“En este momento las clases son a distancia, no se ponga en peligro a nadie, una cosa es que los maestros citen a los padres de familia y les den los materiales es diferente a que citen alumnas y alumnos, pedimos colaboración para respetar el decreto”, dijo.

Tanto el gobernador Miguel Barbosa Huerta, como el secretario de educación, Melitón Lozano Pérez, reiteraron que el regreso a las aulas será hasta el siguiente año cuando haya condiciones sanitarias, cuando el semáforo epidemiológico por el Covid-19 pase a color verde y cuando haya una vacuna para la enfermedad que ha dejado a decenas de personas contagiadas.