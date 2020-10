Pese a que autoridades sanitarias de todo el mundo han establecido el uso del cubrebocas como una medida de sanidad para prevenir contagios de Covid-19, existen personas que siguen si querer utilizarlo.

En un vuelo hacia Edimburgo, una mujer decidió que no quería ponerse la mascarilla durante el trayecto.

Personal de la aerolínea pidió a la mujer que se colocara el cubrebocas, en respuesta, ella comenzó a gritarles a los pasajeros "todos nos vamos a morir".

Lo anterior generó que la mujer fuera expulsada del aeronave, sin embargo, al salir de la unidad, la mujer comenzó a toser en la cara de los demás pasajeros.

An Easyjet passenger is thrown off the Belfast to Edinburgh flight this afternoon after she refused to wear a face covering 👀 pic.twitter.com/YwRLNBK8aA