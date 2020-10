Ya hay vacunas para la influenza en todos los hospitales públicos. Para prevenir esta enfermedad estacional, estará disponible desde este mes y hasta diciembre; se dará prioridad a grupos vulnerables.

La población vulnerable que debe vacunarse lo antes posible son las personas con diabetes, VIH, enfermedades cardiovasculares, cáncer, inmunosupresión adquirida por enfermedades o tratamiento, obesidad mórbida, insuficiencia renal, asma, EPOC y mujeres embarazadas. IMSS e Issstep además de esta población, estará vacunando niños de seis a 59 meses y adultos mayores de 60 años.

En una entrevista para Intolerancia Diario con el Jefe de Salud Pública del Issstep, Salomón García Salazar, explicó que la Unidad Familiar número 1 ubicada en la 24 Norte #810 ya tiene vacunas antifluenza, igualmente la Unidad Familiar número 2 en la calle 3 A Sur 5750, El Cerrito. El lunes de esta semana se distribuyó el primer lote de vacunas a todo el estado poblano.

García Salazar aseguró que hay 4 mil vacunas destinadas para grupos minoritarios en riesgo, en la primera fase de vacunación. En la segunda se atenderá a la población en general y en la tercera a los rezagados, los cuales tendrán oportunidad de protegerse hasta principios de enero.

Aseguró que se tiene una meta de 10 mil 500 vacunas para aplicar. “Es muy importante cuidarse de las enfermedades respiratorias agudas y cubrir las medidas preventivas, es decir el uso de cubrebocas, evitar lugares cerrados y no automedicarse”.

En el caso del IMSS, se estarán aplicando las vacunas en las Unidades de Medicina Familiar (UFM) y para derechohabientes en los módulos Prevenimss.

Ignacio Arenas, encargado del área de comunicación social del Issste informó que se están aplicando 110 dosis diarias. “La gente se está acercando mucho a aplicarse la vacuna” afirmó.

Agregó que hasta el momento han recibido 11 mil dosis para aplicar en octubre y adelantó que vendrán más vacunas el próximo mes, las cuales estarán destinadas a derechohabientes y el público en general.

Hospitales privados en espera de la vacuna

A través de diversas llamadas telefónicas, este medio confirmó que cinco hospitales privados en la entidad aún no tienen vacunas.

El Hospital Puebla, la Beneficencia Española y La Unidad Hospitalaria La Paz no manejan este biológico, en tanto que el Hospital Los Ángeles lo tendrá hasta fin de mes y el Hospital Angelopolitano la siguiente semana.

¿Por qué vacunarse?

La aplicación de la vacuna como se explica en el sitio web de la organización, Centros para Control y la prevención de Enfermedades (CDC), es para reducir el riesgo de enfermedad por influenza, esto evita hospitalizaciones e incluso el riesgo de muertes pediátricas relacionadas a la misma: “La influenza es una enfermedad respiratoria contagiosa, provocada por los virus de la influenza que afectan a la nariz, la garganta y en algunos casos los pulmones. Este virus puede provocar una enfermedad leve o grave y en ocasiones puede llevar a la muerte”.

Al acudir a las clínicas o centros médicos es importante llevar la cartilla de vacunación, para mantener un registro estricto de vacunas.

La aplicación es única y las primeras semanas de inmunización –la primera quincena de octubre- se dio prioridad a grupos vulnerables, trabajadores de empresas y personal médico. Desde finales de este mes la vacuna será para derechohabientes y no derechohabientes.

Actualmente es posible contraer la Covid e influenza al mismo tiempo, así lo reportó José Luis Alomía Zegarra, director general de Epidemiología, el pasado 11 de octubre. El primer caso en México fue una paciente de 54 años que contrajo ambas enfermedades. Ahí la importancia de prevenir.

Una paciente en México dio positivo a SARS -CoV-2 -que es el agente causal de la enfermedad COVID-19-, y al virus de la influenza A (H1N1), confirmó José a Luis Alomía Zegarra, director general de Epidemiología.



Lee más: https://t.co/bQOw5VjSXr pic.twitter.com/OWsnkBZXUb — Animal Político (@Pajaropolitico) October 12, 2020

Recomendaciones

En esta temporada de invierno, se recomienda no estar en contacto con personas que padezcan alguna enfermedad respiratoria, mantener sana distancia (1.5 metros), el lavado de manos frecuente, usar un pañuelo desechable si se está enfermo, estornudar en el ángulo del codo, no compartir utensilios de comida, desinfectar con cloro los utensilios de la oficina y comer frutas que contengan vitamina C.