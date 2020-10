En medio de un posible repunte de casos en la pandemia de Coronavirus en el país, diversas personalidades de la política mexicana informaron haber dado positivo en las últimas 24 horas.

"Ellos dan positivo porque tienen el privilegio de poderse hacer pruebas, nosotros que estamos más alejados de esa posibilidad puede ser que si no estamos muy al pendiente de cualquier situación podríamos descubrirlo tarde y podríamos llegar tarde a la atención", señaló Enrique Núñez en la mesa de Off The Record.

El último caso en confirmarse fue del excandidato a la presidencia nacional de Morena, Gibrán Ramírez, quien a través de la periodista Elisa Alanís Zurutuza, anunció haber contraído el virus: “Me informó Gibrán Ramírez que dio positivo a COVID-19. Me comenta que se encuentra bajo tratamiento y con buenas expectativas”.

Antes de él, esta tarde el diputado federal Mario Delgado realizó una publicación en Twitter donde confirmaba su contagio de SARS-CoV-2, refiriendo que desde ayer comenzó a sentir síntomas y decidió realizarse la prueba, sin embargo aseguró que a distancia dio seguimiento a la aprobación del paquete económico de ingresos.

Horas después del legislador, la expresidenta de Morena, Yeidckol Polevnsky anunció que también había contraído el virus. Además, de acuerdo con reportes de Milenio, Polevnsky habría acudido al Hospital español de la capital, para realizarse análisis de proteína C reactiva, velocidad de sedimentación globular y una tomografía.

"Para que esos personajes estén positivos es que estamos en una posibilidad seria de un repunte", aseveró Núñez.

¿En qué boda o cónclave estuvieron los morenistas que dieron positivo a Covid-19?

Así lo platicamos esta noche en la mesa #OffTheRecord