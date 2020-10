En medio de la pandemia del Covid-19, partidos políticos ya hacen concentraciones masivas sin cuidar la sana distancia, esto rumbo a las elecciones 2021, ante esta situación, el gobernador, Miguel Barbosa Huerta, exhortó tanto a dirigentes partidistas como a los aspirantes a cargos de elección popular a ser responsables y evitar aglomeraciones que pongan en riesgo a las y los ciudadanos.

Después de que en septiembre pasado inició el proceso electoral y ante las reuniones que cada vez son más frecuentes entre militantes de todas las fuerzas políticas, el jefe del Poder Ejecutivo Estatal pidió responsabilidad y cuidar a la gente, para evitar un rebrote de contagios.

“Yo llamo a los dirigentes políticos, no solo a los partidos a quienes aspiran a cargos públicos a que mantengan un nivel de responsabilidad muy alto, para que no hagan concentraciones, no veo concentraciones masivas, el ambiente esta chiquito, pero cualquier tipo de reunión ya es complicada, ya no es recomendable, yo les pido a todos que cuiden a la gente porque si no hay condiciones, ni encuestas va haber, ni encuestas va haber y, la definición de todas las candidaturas será muy complicada, es la recomendación”, dijo.

Aunque todas las fuerzas políticas ya iniciaron con actividades, al menos los dirigentes de las fuerzas políticas con más presupuesto como Morena, PAN, PRI y Movimiento Ciudadano son las que ya comenzaron con las reuniones en diferentes municipios haciendo concentraciones con decenas de personas, de acuerdo a las imágenes que las propias áreas de Comunicación Social difunden, en las imágenes se observa que no cuidan la sana distancia.