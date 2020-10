Luego de negar la contratación de su esposo al interior del Instituto Municipal de la Juventud, la directora del organismo Sol Cortés Bautista, dijo a los regidores que es una campaña detonada en redes sociales para desprestigiar su trabajo al frente de la dependencia.

Durante su comparecencia, indicó al regidor Jacobo Ordaz Moreno que esa situación es insostenible porque ha alcanzado a su hijo de 11 años.

“En el caso que me comenta sobre estos mails que llegaron y le agradezco que me haga la pregunta; es importante que los ciudadanos sepan qué está pasando en el tema, no existe esa situación, lo quiero dejar claro que desde marzo se está orquestando una campaña de desprestigio en mi contra para desacreditar un trabajo arduo, tangible y medible y transparente”.

Además, dijo que está dispuesta a colaborar con cualquier autoridad que así lo solicite para demostrar que no hay irregularidades en su gestión.

“No será en el terreno mediático de los dichos y suposiciones, sino a través de las instituciones y con pruebas documentales, pueden estar seguros que las contrataciones se hacen a través del manual de procedimientos de la secretaría de administración”, subrayó .

En ese marco, parafraseó a la alcaldesa Claudia Rivera Vivanco, al indicar que aquellos que le han apostado al fracaso han perdido su tiempo porque no le han podido hacer nada.

Ángel Rivera Ortega regidor petista trató de defender a la servidora pública al lamentar que la comparecencia se transformará en una mesa de debate.