Con la finalidad de coadyuvar en la estrategia de seguridad y devolver la tranquilidad a las familias del municipio, la alcaldesa de Cuautlancingo, Lupita Daniel Hernández, encabezó la firma del convenio de colaboración interinstitucional, en el marco del programa de prevención en atención a los 20 municipios con mayor incidencia delictiva con la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Puebla.

En representación del titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), Raciel López Salazar, se contó con presencia de Miguel Ángel Sánchez Tobar, el director del Centro Estatal de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, Sergio Pastrana Ruiz, el Comisario de la Secretaría de Seguridad Pública, Seguridad Vial y Bomberos de Cuautlancingo, Jacob Xicoténcatl y la Subdirectora de Prevención del Delito y Atención a Víctimas de este municipio, Ana Gabriela Daniel Palma.

Por su parte, la alcaldesa, señaló que dicho convenio es de suma importancia para el municipio de Cuautlancingo trabajar de manera coordinada con la Secretaría de Seguridad Pública del Estado le permitirá fortalecer las estrategias vinculadas a la protección de los ciudadanos.

"La tranquilidad de nuestras familias es un asunto que nos preocupa y nos concierne a todos, por ello este Gobierno Incluyente le ha apostado a formar una cultura de la prevención, basada en la promoción y difusión de los valores familiares, así como en la participación ciudadana, así como de establecer un diálogo entre las autoridades y la sociedad", indicó Daniel Hernández.

Refrendó su compromiso de trabajar juntos, de hacer equipo, con el Gobierno del Estado y de cumplir con cada uno de los compromisos señalados en este convenio.

Por su parte, Miguel Ángel Sánchez Tobar, reconoció a la Presidenta Municipal, el trabajo en favor de la ciudadanía, e indicó que la firma de este convenio de colaboración pone en el centro de atención la paz y la tranquilidad, la armonía de los habitantes de este municipio.

A su vez, señaló que, gracias a las acciones de seguridad emprendidas por el Ayuntamiento se ha logrado disminuir comparativamente de enero a agosto del 2020, el 11% del índice delictivo, es decir más de 150 familias ya no fueron lastimadas en su patrimonio, eso significa que hubo menos niñas agredidas, el tema de seguridad es un tema sensible, porque si no hay seguridad, no hay tranquilidad, no hay paz.

En este sentido, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), inició un programa de capacitación para elementos de seguridad pública con el tema “Enfoque de Proximidad Social en la Actuación Policial”, así como cursos con los temas: nuevas masculinidades, prevención del abuso sexual infantil, prevención de la corrupción, prevención del suicidio, construcción de entornos de paz, ciber- prevención, hablemos de valores, dirigido a personal administrativo del Ayuntamiento: Instituto Municipal de la Mujer, Instituto Municipal de la Juventud, DIF, Grupos Vulnerables, Protección Civil, Alumbrado Público, Prevención del delito, entre otros.

Además, personal de las tres juntas auxiliares, también recibirán la capacitación, a fin de que cuenten con los conocimientos para brindar los servicios a los habitantes de estas zonas.