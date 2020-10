Amazon Studios da luz verde a su nueva serie de terror “I Know What You Did Last Summer”, la cual estará enfocada en jóvenes adultos y es una nueva versión moderna de la exitosa película de terror del mismo nombre que se vio en 1997.

La serie estará en streaming exclusivamente en Amazon Prime Video en más de 240 países y territorios alrededor del mundo.

De la nueva versión

“I Know What You Did Last Summer”, respetará la misma premisa escalofriante, girando la trama en un pueblo lleno de secretos, donde un grupo de adolescentes son asechados por un asesino misterioso un año después de un terrible accidente en su noche de graduación.

Una historia con todos los toques de un thriller de suspenso contemporáneo y vibrante de personajes que se entretejen capítulo tras capítulo, donde se estarán cuidando todos los elementos necesarios para hacerla un éxito, a pesar de las actualizaciones, la esencia de la retorcida película icónica estará presente, para deleite de los fans que vieron esta película, como de los nuevos que se sumarán.

De la producción

El proyecto está basado en la novela de 1973 de Lois Duncan. I Know What You Did Last Summer y ésta vez es producida por Amazon Studios y Sony Pictures Television.

Sony Pictures Television (“SPT”), es uno de los proveedores de contenido líder en la industria de la televisión, produciendo, distribuyendo y llevando programación a nivel mundial en todos los géneros y para todas las plataformas.

Además de administrar una de las bibliotecas más grandes de la industria de películas premiadas, programas de televisión y formatos; es el hogar de un próspero negocio de contenido global, que opera 25 compañías de producción de propiedad total o en conjunto, en 12 países, así como canales lineales y digitales en todo el mundo. SPT es una compañía de Sony Pictures Entertainment.

Por su parte Amazon Studios, crea y produce series de televisión y películas originales para una audiencia global.

Las series originales todas se estrenan exclusivamente en Amazon Prime Video, disponible en más de 200 países y territorios. Recientes exitosas Amazon Originals incluyen a las comedias ganadoras del Emmy, Fleabag, creaada y protagonizada por la ganadora del Emmy, Phoebe Waller-Bridge, y The Marvelous Mrs. Maisel de los ganadores del Emmy, Amy Sherman-Palladino y Daniel Palladino; el thriller dramático de acción, Tom Clancy’s Jack Ryan protagonizada por John Krasinski; entre otras.

Mientras que en cine, Amazon produce y adquiere películas originales para lanzamiento en cines y exclusivamente en Amazon Prime Video.

En el 2017, Amazon Studios se volvió el primer servicio de streaming en ganar Óscar es por Manchester by the Sea y The Salesman.

Lanzamientos recientes de Amazon Studios incluyen Troop Zero protagonizada por Viola Davis, Alison Janney y Jim Gaffigan; The Aeronauts de Tom Harper, protagonizada por Felicity Jones y Eddie Redmayne; The Report, de Scott Z. Burns, protagonizada por Adam Driver y Annette Bening; Honey Boy, con dirección de Alma Har’el, basada en un guion escrito por Shia LaBeouf; Seberg de Benedict Andrews, protagonizada por Kristen Stewart y la nominada al Oscar, Les Misérables, del director Ladj Ly.