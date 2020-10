Este viernes 23 de octubre se conmemora el Día del Médico en México y durante la conferencia matutina de hoy, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) agradeció al personal de salud por su gran labor durante la pandemia de coronavirus e hizo a un lado diferencias para trabajar en conjunto.

“En medio de esta atmósfera que se están llevando a cabo se nos presenta la pandemia y todos los trabajadores del sector salud hacen a un lado esas diferencias y cierran filas y no hay protestas en las calles, de médicos, enfermeras, no hay paros en las calles. Todos juntos atendiendo el problema principal de salud que tenemos en la actualidad”.

En ese sentido, el presidente de México dio a conocer que la ceremonia por el Día del Médico, cuyo decreto fue publicado hoy en el Diario Oficial de la Federación.

Antes de llevar a cabo la entrega de los reconocimientos a médicos destacados, López Obrador recordó los rezagos que había en el sector frente a la pandemia de Covid-19.

“Ustedes saben que no teníamos un sector salud fuerte y nos faltaban instalaciones, equipos, no teníamos ventiladores y no teníamos especialistas para enfrentar esta pandemia y se hizo un esfuerzo especial, se destinaron muchos recursos, se reconvertieron hospitales, se contrataron más de 50 mil trabajadores de la salud”.

AMLO consideró importante la contribución de los médicos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), personal de salud de la Secretaría de Marina, y también se sumaron los esfuerzos de los hospitales privados, a partir de un convenio realizado en abril.

Finalmente, López Obrador agradeció la labor de todos los trabajadores de salud del país por su incansable labor realizada durante todo el año

"Mi reconocimiento amplio, fraterno, a todos los médicos y en especial a quienes han estado ahí salvando vidas enfrentando la pandemia; dijo que este personal está integrado por profesionales comprometidos, por lo que hoy se dan justos reconocimientos a su labor".