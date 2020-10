Al valorar que la Secretaría de Movilidad sea una de las dependencias de la administración que se mantiene auditada por la Contraloría, Eduardo Covián Carrizales anunció el desarrollo de tres corredores de movilidad activa más para el 2021 en cumulo de virgo, pacificación en la zona de Los Sapos y la consolidación del biciestacionamiento zona norte.

El responsable de la dependencia priorizó ante los regidores de las comisiones unidas de Movilidad Urbana y Desarrollo Metropolitano Sostenibles que temas de bolardos continúan siendo auditados.

"Lamentablemente yo no soy contraloría Municipal para determinar y sería extremadamente complicado y fuera de cualquier facultad que tengo yo decir si hubo o no alguna opción como la que usted refirió, en ese caso la contraloría tiene la revisión y la auditoría todavía no termina".

Precisó que el retiro de puentes peatonales va desarrollandose en tiempo y forma, acción acompañada con la construcción de pasos peatonales a nivel piso.

Recordó que hasta el momento se han retirado los puentes de Prolongación Reforma, bulevares Esteban de Antuñano y CAPU, pero restan el de San José Vista Hermosa y La Margarita.

Dijo que la construcción de los pasos a nivel de piso ya tienen los reductores de velocidad en Esteban de Antuñano y prolongación Reforma.

Indicó que el próximo año buscará gestionar un millón 340 mil pesos para adquirir 22 controladores para lograr sincronizar semafóricamente vialidades como la 25 Sur y 25 Poniente-Oriente porque los semáforos se sincronizan manualmente.