Una mujer fue arrojada desde un camión, luego de escupirle a un pasajero. Los hechos ocurrieron en Vancouver, Canadá.

Presuntamente, un pasajero fue agredido por la mujer, la habría molestado de alguna forma, por lo que ella terminó por escupirle a la cara.

La mujer no portaba cubrebocas ni momentos antes ni después de la agresión. Tras escupirle a la cara a un hombre, este se levanta de su asiento y la arroja del autobús, provocando que ella cayera al piso.

