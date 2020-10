La Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, dio el primer paso para crear la Ley General de Movilidad, y Vialidad en Puebla, que obligará a estado y municipios a contar con vialidades en buenas condiciones, además de las banquetas.

Fue durante la sesión pública virtual, realizada éste sábado cuando la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales de la LX Legislatura del Congreso del Estado aprobó por unanimidad la Iniciativa Proyecto de Decreto, enviada por la Cámara de Diputados del Congreso del Unión, para reforman y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política federal, en materia de movilidad y seguridad vial.

La propuesta remitida por la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión tiene como propósito, garantizar a toda persona el derecho a la movilidad en condiciones de seguridad vial, accesibilidad, eficiencia, sostenibilidad, calidad, inclusión e igualdad.

Durante la discusión del Dictamen, la diputada Vianey García Romero señaló que para la LX Legislatura es un paso histórico aprobar una serie de derechos en materia de seguridad vial y bienestar, que comprende todas las aristas en las que la sociedad debe incluirse, a través de una visión incluyente, sostenible y transparente.

Expresó que es un paso importante ya que se garantizará más adelante que las personas transiten por vialidades adecuadas, y las banquetas no sean un riesgo.

El diputado Marcelo García Almaguer consideró que con esta Iniciativa se cumple con un pendiente fundamental para la sociedad, que es el reconocer derecho a la movilidad y generar las condiciones para la seguridad vial, que permita la conformación de ciudades con entornos más habitables, democráticos, plurales e incluyentes.

En su intervención, la diputada Mónica Lara Chávez señaló que con el derecho a la movilidad de las personas en condiciones de seguridad vial, se tiene que vigilar que los productos legislativos y las políticas públicas mantengan un enfoque en la promoción de un transporte público sustentable.

Por su parte, la diputada Mónica Rodríguez Della Vecchia calificó como un gran logro el garantizar el derecho humano a la movilidad en condiciones de seguridad vial que, una vez que se expida la ley general en la materia, permitirá sentar las bases para que en todo el país se pueda ejercer el derecho a desplazarse a través de infraestructura vial segura.

Insistió en que es un gran logro la inclusión del derecho a la movilidad en el artículo cuatro de la Constitución General el reconocimiento al derecho humano a la movilidad de la movilidad en condiciones de seguridad vial y la atribución concedida al congreso para legislar en esta materia permitirá más adelante contar con una ley General de movilidad Y seguridad Vial que sentará las bases para que todos la poblaciones de nuestro país en todas las poblaciones se pueda ejercer el derecho a desplazarse a través infraestructura vial segura y que los usuarios estén seguros con vehículos seguros una gestión segura sobre la constitución y mantenimiento de las vialidades.

Anunció que el grupo legislativo de acción Nacional votará a favor votare hoy en la comisión y votaremos favor en el pleno por el reconocimiento del derecho humano A la movilidad y seguridad vial así como la posterior de la ley general que regule la materia debe sentar obligaciones muy claras Para los gobiernos estatal y municipal que garantice que el mantenimiento y la construcción de calles y avenidas con las especificaciones de movilidad y seguridad sean una realidad que hoy no vivimos los poblanos que hoy no tenemos los poblanos celebramos que se de esta reforma ya que pues queremos evidentemente la seguridad porque vemos calles y avenidas sin mantenimiento, y por supuesto que celebramos que esta reforma ahora sí obligaron a ponerse a trabajar al gobierno municipal que no ha hecho nada como el gobierno estatal.

Asimismo, las y los diputados de la Comisión de Gobernación aprobaron por unanimidad la Iniciativa Proyecto de Decreto, enviada por la Cámara de Diputados del Congreso del Unión, para reformar los artículos 4° y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de juventud.

Durante la discusión y análisis de este punto del orden del día, las y los diputados, Vianey García Romero, Mónica Lara Chávez y Marcelo García Almaguer externaron su apoyo al Dictamen que tiene como objetivo, que el Estado y las entidades federativas promuevan el desarrollo integral de las personas jóvenes, a través de políticas públicas con enfoque multidisciplinario, que propicien su inclusión en el ámbito político, social, económico y cultural del país.