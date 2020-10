Adaptándose a las nuevas normas de los espectáculos por la pandemia, llega a México en un lugar emblemático, una nueva propuesta de auto conciertos al aire libre con sana distancia, Mictlán Arena, que abre su sede con el show de Matute el 7 de noviembre.

De la sede

Ubicado a solo 40 minutos de la CDMX en Teotihuacán, Estado de México, este recinto es el mismo que año con año recibe a cientos de visitantes para presenciar la Cumbre de Catrinas.

Ante la pandemia mundial de COVID-19 todo festival y espectáculo presencial se canceló desde marzo a la fecha; por lo que se busca reactivar de la mejor manera este tipo de eventos tanto para que la gente tenga empleos como para distracción de la gente.

Basados en las normativas del Gobierno del Estado y de la Ciudad de México se han integrado todas las medidas sanitarias y de prevención necesarias para llevar a cabo auto conciertos con todos los protocolos de sanitización, Protección Civil y planificación turística en todas sus áreas de especialización.

Arena Mictlán es un lugar con capacidad para 28 mil personas aproximadamente, debido a los lineamientos del Gobierno y a la necesidad de garantizar la seguridad de todos los involucrados solo se tendrá un aforo aproximado para 900 automóviles.

Del show

Los encargados de inaugurar este escenario el próximo 7 de noviembre, serán la banda mexicana ochentera más taquillera, Matute; quienes por primera vez presentarán en vivo “Planeta Retro Tour” su nuevo show cargado de energía, recuerdos que harán vibrar a los asistentes con las canciones más contagiosas y representativas de los años 80 y 90.

Es importante mencionar la importancia de tener una agrupación como Matute, inaugurando este formato de conciertos, después de que el año pasado tuvieran 8 “sold outs” en la Arena CDMX.

De esta manera tocando en vivo y animando al público se disfrutará de éxitos de Hombres G, Timbiriche, Yuri, Daniela Romo, Luis Miguel, Rigo Tovar y Soda Stereo, entre otros; donde Matute ofrecerá a su público un espectáculo divertido, interactivo e inesperado con una escenografía espectacular.

Así la gente disfrutará de canciones como: La puerta de Alcalá, Maldita primavera, Tarzan Boy, Don´t stop believing, Total eclipse of the heart, No huyas de mí, Juegos de amor, Veinte millas, Karma Chameleon, Your love, Maniac, Tú me vuelves loco, Square Rooms, En algún lugar por mencionar algunas canciones.