Este 26 de octubre de 2020 es un día histórico para la humanidad, pues la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA) dio a conocer a través de sus redes sociales que se descubrió la existencia de agua en la superficie lunar.

Lo que hace muchos años se analizaba y quedaba en teorías por falta de sustento científico este lunes se comprobó, luego de que la NASA informara que existen grandes reservas de hielo en el satélite que podrían ser claves a la hora de abordar nuevos y más largos viajes a la Luna.

El hallazgo ha sido posible gracias al Observatorio Estratosférico de Astronomía Infrarroja (SOFIA) y esto implica un paso fundamental en el proyecto Artemisa, el cual busca realizar viajes tripulados a la Luna en 2024.

“Nuestro observatorio SOFIA ha detectado por primera vez agua en el lado de la Luna iluminado por el Sol. Esto indica que el agua podría estar distribuida por toda la superficie lunar, no solo en lugares fríos y en la sombra”.

NEWS: We confirmed water on the sunlit surface of the Moon for the 1st time using @SOFIAtelescope. We don’t know yet if we can use it as a resource, but learning about water on the Moon is key for our #Artemis exploration plans. Join the media telecon at https://t.co/vOGoSHt74c pic.twitter.com/7p2QopMhod