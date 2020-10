El gobierno que encabeza Miguel Barbosa arrecia los operativos no solo en el transporte público para evitar contagios de Covid-19, sino que a partir de este lunes van operativos en bares, antros y table dance, anunció el mandatario local, para ello solicitó la participación de los Gobiernos Municipales de la zona metropolitana, pues es en esta área de la entidad en donde se concentra el 70 por ciento de la incidencia de contagios.

Para evitar un rebrote de Covid-19, el gobernador informó que a partir del decreto publicado el pasado viernes en el Periódico Oficial de la Federación (POF) se arreciaron los operativos en el transporte público el fin de semana, ya que es el lugar en donde hay más incidencia de contagios, por el hacinamiento, por ello reiteró que no deben rebasar el 50 por ciento de su capacidad.

"Ayuda de las autoridades municipales de Puebla, de las autoridades municipales de Puebla, San Andrés, San Pedro, Huejotzingo, para que con su vialidad, también hagan operativos para evitar que haya hacinamiento y que vayan llenas las unidades del transporte. Lo estamos haciendo por la gente, no es una medida fácil", dijo.

El mandatario local sostuvo que a partir de este día, se aplicarán operativos en antros, bares y table dance, pues si bien son centros de trabajo para muchas personas, no es conveniente su apertura porque son lugares en donde no se guarda sana distancia, a su vez, refirió que por medio de las Secretarías de Gobernación y la de Seguridad Pública Estatal vigilarán que no haya fiestas, incluso recomendó a los ciudadanos hacer reportes ante estos casos.

"Desde hoy en la noche habrá operativos muy fuertes por los temas de antros, bares, table dance, que creen que es un asunto transitorio, no, no es un asunto transitorio. Denuncien, puede ser al 911 y que nos reporte a la Secretaría de Seguridad Pública, de Gobernación. Que esto se mantenga en el debido orden", dijo.

Por su parte, el secretario de gobernación, David Méndez Márquez, informó que se reforzaron operativos este fin de semana en bares y restaurantes, se han revisado 2 mil 610 establecimientos verificados por lo que se clausuraron 34 establecimientos por 3 horas debido al incumplimiento en las medidas de sana distancia, de esta forma fueron 45 plazas comerciales y 144 locales supervisados.

Se han recuperado 31 mil 213 personas de Covid-19

Para este lunes, la Secretaría de Salud en el Estado reportó 291 nuevos contagios con 19 fallecimientos, el titular de la dependencia, José Antonio Martínez García informó que se han recuperado 31 mil 213 personas, además hay pacientes quienes toman terapias pulmonares en los Centros de Salud y Servicios Ampliados (CESSA) en Totimehuaman y San Aparicio.

Martínez García agregó que el acumulado de casos positivos, desde el inicio de la pandemia de coronavirus, son 36 mil 865, en total hay 819 casos activos distribuidos en 61 municipios con 4 mil 833 defunciones.

Del total de los 819 casos activos hay 347 hospitalizados y de ellos 57 requieren ventilación asistida, de este número hay 89 pacientes internados en la Red Hospitalaria de los Servicios de Salud con el uso de 19 ventiladores; en el IMSS hay 125 pacientes con el uso de 20 ventiladores; en el ISSSTE hay 46 pacientes con el uso de un ventilador; por mencionar algunos casos.