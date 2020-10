La entrada en vigor este 26 de octubre del toque de queda en España, establecido tras la declaración de estado de alarma por el repunte de casos de coronavirus, causó extrañeza y reacciones de humor por parte de la comunidad cuando autoridades intentaron detallar los horarios.

En su cuenta de Twitter, la Comunidad de Madrid ha intentado resolver algunas dudas acerca de las restricciones en vigor actualmente, pero una de sus respuestas ha llamado la atención de los internautas. A la pregunta de ¿hasta qué hora abren los restaurantes?, la respuesta ha sido: "Hasta las 00 horas, pero a esa hora ya tienes que estar en casa y los establecimientos no podrán admitir clientes a partir de las 23 horas".

⏲️ Hasta las 00 horas, pero a esa hora ya tienes que estar en casa y los establecimientos no podrán admitir clientes a partir de las 23h. — Comunidad de Madrid (@ComunidadMadrid) October 26, 2020

La reacción de los tuiteros no se ha hecho esperar y han replicado con todo su ingenio. Desde el comentario de 'logic not found' (lógica no encontrada, en inglés), hasta el ocurrente "El PP [partido al que pertenece la presidenta madrileña] ha descubierto el 'madrileño de Schrödinger', que a las 00h está en el bar y en su casa al mismo tiempo", han sido algunas de las respuestas más aplaudidas.

De acuerdo con el gobierno español, la medida estará vigente hasta el 9 de noviembre, "sin prejuicio de las prórrogas que puedan establecerse", periodo en el cual "se limita la circulación de las personas por las vías o espacios de uso público entre las 23:00 y 6:00 horas", excepto en algunos casos como para adquirir medicamentos, productos sanitarios o de primera necesidad, para asistir a servicios de emergencia o cumplir obligaciones laborales.

"La autoridad competente delegada podrá modular, en su ámbito territorial, su inicio entre las 22:00 y las 00:00 horas y su fin entre las 5:00 y las 7:00 de la mañana. Su aplicación será para todo el país, salvo la Comunidad Autónoma de Canarias, debido a su mejor situación epidemiológica", precisó el gobierno en un comunicado.

Con información de Reuters y Xinhua.