Al advertir que las obras de rehabilitación del Centro Histórico no pondrán en peligro la denominación del título de Patrimonio Cultural de la Humanidad entregado por la UNESCO, María Graciela León Matamoros reveló que restan solo 29 dueños de casas para remosar las fachadas.

Pero aclaró que el gobierno municipal tiene la obligación de preservar el patrimonio, sobre todo el olvidado por anteriores gestiones.

Además indicó que el trabajar en esa zona será con lineamientos del INAH por ser la autoridad que se encarga de mantener todos los lineamientos que pide la UNESCO para preservar el patrimonio.

Refrendó que la calle 5 de Mayo necesita la intervención a nivel básico, lo necesita a nivel de conservación del Centro Histórico.

"Se dice mucho que siempre regresamos al centro histórico, pero es porque tenemos una obligación ante la Unesco por ser parte del Patrimonio Mundial de la Humanidad".

Ejemplificó que la intervención del Centro Histórico tiene un tiempo de vida corto porque cuando una administración pinta una fachada después de cinco años pierde su temporada de vida.

Recordó que la autorización del INAH para trabajar en fachadas están listos desde el 19 de agosto previo.

León Matamoros refrendó que han logrado la autorización de 37 propietarios de 59 inmuebles que serán restaurados y los que no quieran no se rehabilitará.

Precisó que esa fue una de las recomendaciones del INAH para ejecutar el proyecto cuestionado por varios sectores.

Permisos trabajos de rehabilitación

“Hay dos licencias, una de obra y fachadas, en esta (última) sí está la planimetría, se nos requirió por el INAH, los permisos de dueños, 37 de 59 han otorgado y esperamos esta semana se cumpla el requisito, no se pedía anteriormente”.

Valoró que la gerencia del Centro Histórico realizó el preproyecto y la Secretaría de Infraestructura tiene el integral ante los cuestionamientos de los regidores del PAN y Morena.

Insistió que los trabajos contemplan la ampliación peatonal y no se afectarán las lajas aunque algunas de ellas no son históricas y son las que se renivarán; las de valor patrimonial se inventeriarán.

Este proyecto dijo es quirúrgico, por la normativa tiene que ser muy puntuales, las observaciones marcan este conocimiento para seguir la normativa, iban cuestión de tonos, no de fondo, había piso de dos colores entonces se optó por uno sólo, no es colocar algo que esté fuera de la imagen urbana y ponga en riesgo la denominación de Unesco, es un mantenimiento integral, se ha trabajado para no afectar los comercios.