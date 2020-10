Manuel Bartlett, titular de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) rechazó que hubiera “recibos locos”, en referencia a quejas por altas tarifas de luz, debido al incremento de consumo por el confinamiento por la pandemia de COVID-19.

“Lo que se hizo fue establecer un mecanismo con la Secretaría de Hacienda para evitar que la tarifa domiciliaria subsidiada, que es la que tienen la inmensa mayoría de los mexicanos, para que pudieran consumir toda la electricidad que necesitan por estar en el confinamiento”, aseveró.

Durante el programa Destrozando la Noticia (#DLN), el periodista Enrique Núñez señaló que Bartlett cuestionó la veracidad de las declaraciones de Bartlett: "Los cortes en las tarifas están a la orden del día, no obstante el hecho de que no han bajado las tarifas dice que bajó el consumo de luz en las casas, yo no sé en qué planeta vive este señor porque quienes se han tenido que quedar en su casa, por obvias razones consumiste más luz y si no pagas te cortan la luz".

En comparecencia ante diputados de las Comisiones Unidas de Energía e Infraestructura, el director de la CFE señaló que la comisión dejó de recibir 8 mil millones de pesos con tal de evitar que 6.4 millones de consumidores tuvieran la tarifa de alto consumo.

"Tomamos la decisión, junto con Hacienda, de no contar ese crecimiento de la electricidad y evitar que pasaran de la subsidiada a la tarifa de alto consumo”, detalló Bartlett.

De acuerdo con Núñez, al frente de la CFE era necesario que hubiera gente joven, actualizada y verdaderos especialistas en los temas, pero "si traes a un dinosaurio como Manuel Bartlett, porque no sé ustedes qué edad tengan pero yo desde que me acuerdo ya era un dinosaurio y a penas era secretario de Gobernación Federal, luego fue secretario de Educación, luego fue Gobernador de Puebla, luego fue senador, volvió a ser senador, o sea todo lo que ha sucedido y desde entonces ya era un dinosaurio".

¿Será que el siguiente sexenio Bartlett también tendrá un puesto político?

¡Así destrozamos la noticia esta noche en DLN!