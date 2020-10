Mientras la Auditoría Superior del Estado (ASE) ha presentado denuncia penal contra el ex presidente municipal de San Andrés Cholula, Leoncio Paisano Arias, el ayuntamiento sanandreseño inhabilitó cinco años a un exfuncionario de su gestión.

La actual alcaldesa sanandreseña, Karina Pérez Popoca, confirmó la resolución de la Contraloría del ayuntamiento en contra de los exfuncionarios que fungieron en el periodo 2014-2018.

Por un presunto desfalco de más de 42 millones de pesos, la Auditoría Superior del Estado (ASE) denunció penalmente a ex presidente de San Andrés Cholula Leoncio Paisano Arias.

Según las indagatorias fiscales, presuntamente hubo en su administración 2014-2018 operaciones simuladas con 45 empresas.

Ahora la Fiscalía General del Estado, tendrá que investigar y hacer la judicialización del caso que podría generar la aprehensión de ex presidente municipal.

La denuncia no nada más es contra Paisano Arias, sino contra diversos ex funcionarios de su administración, investigados por asociación delictuosa, peculado y otros delitos.

Los delitos por los que son acusados, tienen una pena corporal de hasta 10 años de prisión y 12 años de asociación delictuosa.

La investigación

En entrevista, la presidenta municipal, Karina Pérez, advirtió que desde hace dos años ha advertido de las irregularidades de gobierno de Paisano, al hacer lo que le correspondía.

Recordó que en la entrega recepción se asentó lo que a derecho corresponde, porque una omisión recaería en una responsabilidad para las actuales autoridades.

Detalló que el 7 de octubre de 2018 presentaron ante la ASE, Fiscalía y ante el Congreso, una denuncia, quienes deberán fincar las responsabilidades.

“Lo he dicho en varias ocasiones, yo que viví de cerca un proceso penal que me mantuvo a las puertas de la cárcel, no se lo deseo a nadie, no son venganzas ni persecuciones, ero por eso debemos ser cuidadosos en el manejo de los recursos económicos de manera transparente”, aseveró.

Señaló que ahora las diligencias que tendrán que hacer las autoridades, están abiertos a proporcionar toda la información con que cuenten en el ayuntamiento sanandreseño.

-¿Cuál es el sentimiento de Karina Pérez Popoca, de que finalmente la justicia esté llegando al municipio?- cuestionó la prensa.

-Es parte del proceso que se vive también a nivel federal recuerden que la primera línea de acción de cualquier autoridad emanada de la 4T es combatir la corrupción e impunidad.

“La corrupción ya existía, existió, estuvo latente, perro que pasa si no hacemos las denuncias, estaríamos cayendo en la impunidad, la que no debe permitirse porque lacera a confianza en las instituciones”.

“Ni venganzas, ni rencores, ni ningún otro tipo de emoción que lacee la tranquilidad de una familia, lo que hacemos es lo que a derecho corresponde, porque Karina aparte de ser ciudadana con la investidura de presidenta, no puede ser omisa”, aseveró.

Irregularidades

En agosto pasado, un empresario inmobiliario acusó parte de la corrupción que se vivió en las anteriores administraciones de los alcaldes del Partido Acción Nacional (PAN).

La alcaldesa, Karina Pérez Popoca, señaló entonces que en el caso del empresario que denunció corrupción, se abrirá la investigación correspondiente y aseguró que no habrá impunidad y se fincarán responsabilidades.

En octubre de 2019, en las instalaciones de la Fiscalía General del Estado (FGE), la alcaldesa interpuso una denuncia por un presunto desvío de recursos de más de 100 millones de pesos.

-¿Qué delitos se están denunciando?- se le cuestionó entonces.

-Lo que nosotros estamos denunciando es el procedimiento para el tema de la concesión de la basura que se dio y que en su momento el pasado ayuntamiento pretendió darlo a más de 30 años a una empresa a través de un procedimiento totalmente anómalo y fuera de la ley.

Fraude

El ex funcionario inhabilitado es Rafael Tecaxco Sánchez, ex gestor de San Andrés Cholula, acusado de defraudar a familias por cien mil pesos cada una, al engañaras que obtendrían una vivienda.

Más de 100 personas de al menos seis comunidades de San Andrés Cholula acusaron que, en 2018, fueron estafadas por Tecaxco Sánchez, quien les pidió 100 mil pesos para darles apoyos que nunca llegaron.

Detalló Karina Pérez Popoca, que hay diversos ex servidores públicos tienen investigaciones en su contra, de quienes no puede proporcionar nombres hasta que haya resoluciones.