Tras divulgarse de nueva cuenta la polémica en torno al caso de la ciudadana francesa Florence Cassez, el periodista y presentador de noticias, Carlos Loret de Mola dio a conocer en sus redes sociales que el pasado martes 27 de octubre compareció por el caso de Israel Vallarta y reiteró que cometió un “error periodístico”.

“No me di cuenta que aquello era un montaje, pero rechazo tajantemente haber organizado, colaborado, solicitado, o haber sido cómplice de una escenificación ajena a la realidad”.

En dicho vídeo, Loret de Mola aseguró que en sus cientos de programas matutinos en Televisa estuvo "propenso" a tener errores como cualquier persona en el mundo.

“Hice 4 mil programas matutinos en televisión, cada programa de 3 horas, pues uno comete errores. Sin duda este fue el más grande de los errores que cometí y lo he reconocido y no me cansaré de reconocerlo, y de ofrecer disculpas por el error que cometí, por no haberme dado cuenta”.

Dejando en claro su presunta inocencia, el periodista, fiel a su estilo, señaló al presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) de atacarlo permanentemente por el caso que sucedió hace 15 años.

Ayer martes 27 comparecí en el asunto conocido como el montaje/Florence Cassez. Me fue muy bien. Pude dejar clarísimo que si bien cometí el error de no darme cuenta, nunca organicé, planeé o me coludí con nadie para hacer algo por lo que ofrecí disculpas desde hace 15 años. pic.twitter.com/5wjVbM4VAU — Carlos Loret de Mola (@CarlosLoret) October 28, 2020

De acuerdo a lo dicho por el propio Loret de Mola, su comparecencia consistió en 44 preguntas realizadas por Israel Vallarta a lo largo de siete horas.

En ese sentido, afirmó que no se presentó una sola prueba o testimonio directo que lo vinculara como cómplice del montaje.

¿Qué tiene que ver Loret con Florence Cassez?

En diciembre de 2005, la ciudadana francesa Florence Cassez y el mexicano Israel Vallarta Cisneros fueron acusados de formar parte y operar una red de secuestro denominada "Los Zodiaco".

El 9 de diciembre de 2005, la cadena Televisa transmitió en vivo en Primero Noticias, programa conducido por Loret de Mola, la supuesta detención, que después se supo, fue un montaje organizado por Genaro García Luna, entonces director de la Agencia Federal de Investigación, actualmente detenido en Estados Unidos.

Ante el caso, que incluso provocó disputas diplomáticas entre México y Francia, Florence Cassez fue condenada en México a una pena de 60 años de prisión por el delito de secuestro en 2005; sin embargo, fue liberada en enero de 2014 después de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) le otorgara un amparo por “las irregularidades ocurridas durante su proceso”.

De acuerdo con Animal Político, Juan Manuel Magaña, quien era jefe de información de Carlos Loret en el programa Primero Noticias, de Televisa, sostuvo en su cuenta de Twitter que “Loret y Azucena Pimentel fueron cómplices en muchas atrocidades cometidas en 1 Noticias. Lo del videomontaje raya en lo delictivo. Lo malo además es que la productora esté en el equipo de Jesús Ramírez en presidencia".