La mañana del viernes 23 de octubre, el cuerpo semidesnudo de una mujer fue hallado flotando en el Río Atoyac, a la altura del Puente de Fierro que se ubica en la Cuarta Sección de Santo Toribio Xicotzingo, entre los límites de Puebla y Tlaxcala, en esos momentos esta mujer fue clasificada como desconocida.

La mujer hallada en ese lugar podría ser Vania Ivonne T, M, de 22 años de edad, reportada como desaparecida el jueves 22 de octubre del 2020, luego de salir de su casa en Misiones de San Francisco, del municipio de Cuautlancingo, del Estado de Puebla.

La posibilidad de que se trate del cuerpo de esta mujer, fue planteada por elementos de la Policía Ministerial de Tlaxcala que acudieron al domicilio de la joven mujer y le mostraron a uno de sus hermanos fotografías de las ropas que su hermana llevaba puestas y las identificó plenamente, pero ya no volvieron a regresar.

Sara M, M, y su esposo José T, T, acudieron a la Procuraduría General de Justicia de Tlaxcala y los pasaron al área de la Mesa de Investigación de Homicidios, donde fueron atendidos por Clara Texis Guerrero, quien les brindó una rápida atención, hasta que los pasaron con otro investigador, los pasaron con José Aguilar Cantero, quien les puso todo tipo de trabas para poder identificar el cuerpo de su hija.

Primero no les permiten ver el cuerpo de la joven hallada en el Río Atoyac, luego no los dejaron ver fotografías del mismo para tratar de identificarlo y les dijeron que tienen que esperar las pruebas del ADN, pero estas no saben cuándo las van a tener y les dijeron que regresen la semana que viene.

Ante tales hechos ya acudieron a la Fiscalía General del Estado (FGE), en Puebla, para pedirles apoyo para primero ver si se trata de su hija y después tratar de que les entreguen el cuerpo.

En Puebla la familia de Vania Ivonne, presentó denuncia por desaparición de persona, que fue radicada en la Carpeta de Investigación 896/2020/FED.