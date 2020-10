La compañía biotecnológica estadounidense, Moderna, dijo hoy que se está preparando para el lanzamiento de su candidata a vacuna contra Covid-19 a nivel mundial.

"Estamos preparando activamente el lanzamiento de la mRNA-1273 y hemos firmado varios acuerdos de suministro con Gobiernos de todo el mundo", indicó el director de Moderna, Stephane Bancel, en una declaración.

Además del estudio de fase 3 de la vacuna mRNA-1273 con inscripción completa, ahora Moderna tiene cuatro programas en estudios de fase 2, señaló Bancel.

"Moderna está comprometida con los más altos estándares de calidad de datos y con una rigurosa investigación científica mientras seguimos trabajando con los reguladores para impulsar la mRNA-1273", dijo.

El 22 de octubre, el estudio de fase 3 de mRNA-1273 terminó la inscripción de 30 mil participantes, de los cuales un 37 por ciento son de comunidades diversas.

El análisis provisional de la fase 1 de la vacuna, publicado el 14 de julio en The New England Journal of Medicine, mostró que la mRNA-1273 fue tolerada bien en general en todos los grupos etarios e indujo respuestas inmunológicas rápidas y fuertes contra el SARS-CoV-2.

Con información de Xinhua.