Este viernes se hizo oficial la renuncia de Alfonso Durazo Montaño como secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, tras su salida, se dio a conocer una carta en la que aseguró que México dejó atrás “los días más negros de la inseguridad”.

El hombre que buscará la gubernatura de Sonora aseguró que "en el rezago histórico que representan los homicidios dolosos, esa herencia negra de sexenios de corrupción de políticos y funcionarios públicos que pusieron los cuerpos de seguridad al servicio de una u otra organización criminal".

"Lo más importante: ha quedado en el pasado, el contubernio de autoridades.federales de seguridad pública con la delincuencia", presumió en un texto de más de dos cuartillas.

El funcionario aseguró que al iniciar sus funciones en 2018 se encontró con instituciones de seguridad “insuficientes, corrompidas e impregnadas de vicios. La guerra contra el narco desembocó en cientos de miles de vidas perdidas y desaparecidos a causa de la violencia, por citar con cierta cortesía los saldos más relevantes", acusó.

Presumió que el país registra ya una disminución sensible en 13 de los 17 rubros de la incidencia criminal que afectan más directamente a la población, como robo de vehículos y a casa habitación, secuestro, asalto a transeúntes, entre otros.

Finalizó, "Concluido este ciclo, me permito presentar a Usted mi renuncia al cargo con el que me distinguió desde el inicio de su gobierno, concediéndome con ello el más alto honor de que he sido objeto en mi vida pública. Es mi interés separarme de mi cargo con fecha del día último del presente mes. Estaré por supuesto a disposición de mi sucesor para el proceso de entrega recepción correspondiente”.