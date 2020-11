La aerolínea mexicana Interjet anunció que este lunes 2 de noviembre también suspenderá todos sus vuelos. La comunicación llegó unas horas después de cancelar la totalidad de sus viajes en México este domingo.

“Las aerolíneas han sido las más afectadas por los efectos negativos provocados por la pandemia de COVID-19. Esta situación no ha sido ajena para Interjet, que ha visto afectada sus operaciones y el flujo de caja”, precisó la compañía en un comunicado la noche de este domingo.

“Adicionalmente, algunas de las aeronaves de la compañía han entrado en tareas de mantenimiento, lo que ha motivado una reestructuración en los itinerarios de vuelo a partir de esta fecha”, agregó una imagen colocada en sus redes sociales.

La empresa mexicana lamentó los inconvenientes causados a los pasajeros y aseguró que 90 por ciento de los usuarios ya fueron sido notificados y “protegidos para los próximos vuelos”.

La aerolínea también anunció que reanudará sus operaciones “de forma regular” el próximo martes 3 de noviembre.

La lista de los vuelos cancelados para este lunes incluye 20 vuelos:

Entre ellos el 3050 Guadalajara - CDMX; 3050 CDMX - Cancún; 2379 Cancún - CDMX; 2382 CDMX - Cancún; 2383 Cancún - CDMX; 2188 CDMX - Monterrey; 2360 CDMX - Cancún; 2361 Cancún - CDMX; 2350 CDMX - Cozumel; 2351 Cozumel - CDMX.

Además, también fueron suspendidos los siguientes viajes: 3030 CDMX - Mérida; 3031 Mérida - CDMX; 2378 CDMX - Cancún; 3051 Cancún - CDMX; 3051 CDMX - Guadalajara; 2168 CDMX - Monterrey; 3020 Monterrey - Cancún; 3021 Cancún - Monterrey; 2183 Monterrey - CDMX; y el 3030 Monterrey - CDMX.

Los vuelos protegidos serán re-programados desde el martes 3 de noviembre de 2020 en adelante. Para mayor información, los pasajeros deben comunicarse al teléfono 55 8872 5400 o mandar un correo electrónico a [email protected]

Hoy tampoco despegaron

Unas horas antes este domingo, Interjet había anunciado la suspensión de todos sus vuelos programados para la jornada dominical. Fueron otros veinte vuelos que tuvieron que posponerse al menos 48 horas.

De acuerdo con datos de la Agencia Federal de Aviación Civil, en septiembre la empresa transportó 41 mil 547 usuarios totales, una caída de 96.2% en comparación al mismo periodo de 2019, una afectación más provocada por la pandemia de COVID-19.

La aerolínea se ha visto afectada por la suspensión de todas sus rutas internacionales desde finales de marzo. Al momento, no se ha informado cuándo se restablecerán. Además, esta empresa es la que más quejas ha acumulado por la negativa a realizar reembolsos en vuelos cancelados en el contexto de la pandemia de COVID-19.

Apenas hace un par de semanas, la organización en defensa de los consumidores Tec-Check informó que más de 200 pasajeros y pasajeras organizaron una queja colectiva ante la Profeco (Procuraduría Federal del Consumidor) contra la aerolínea mexicana.

Las y los integrantes exigen una postura oficial de la Profeco sobre la legalidad de reembolsar vuelos cancelados con vouchers electrónicos.

La queja colectiva, aseguró Tec-Check en un comunicado publicado el jueves 22 de octubre, “evidencia que los pasajeros se quedan sin su dinero durante una crisis económica y al mismo tiempo se ven obligados a aceptar vouchers electrónicos que muchas veces no cubrirán los costos para las mismas rutas y cambios en el futuro”.

“En el caso de Interjet, la situación aún es peor: pasajeros reciben vouchers por rutas que la aerolínea ya no brinda. Hay cientos de quejas ante la Profeco contra la aerolínea desde inicios del 2019″, completaron.

Acusa ASA falta de pago

Luego de que la empresa anunció la cancelación de todos sus vuelos programados para el 1 de noviembre, Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA) reveló que la empresa no realizó el pago para la compra del combustible turbosina para las unidades disponibles.

ASA agregó que, derivado de la falta de pago para la flotilla de aviones de la empresa, no se suministró el combustible necesario para realizar todos los vuelos de hoy.

“Interjet no realizó el pago para la compra de turbosina, por eso no suministraron combustible para sus vuelos de hoy", indicó el organismo y explicó que la empresa Interjet compra el combustible para la flotilla por medio de la opción de pre pago, por lo que debió haber pagado un día antes para tener el carburante, sin embargo está vez no lo hizo.