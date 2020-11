Agradecer lo que se tiene y lo que no, conocer cómo afecta la fecha de nacimiento en cada uno de nuestros seres queridos, reconocer que el dolor no es algo normal y escuchar a nuestro cuerpo; son parte de los conocimientos que las cuatro coautoras del libro “Tu camino para sanar 12 pasos para cuidar de ti”, de la editorial Diana, compartieron con los lectores de Intolerancia Diario.

“Decir gracias no es suficiente, hay que vivir el agradecimiento y en la pérdida, -ahí es donde se conecta con la Tanatología-, se nos olvida mucho agradecer”, así comenzó su intervención la tanatología, Gaby Pérez Islas.

Renata Roa, consultora en imagen y comunicación, destacó “la importancia de escucharnos sin juzgar… Estas sensaciones no son buenas ni malas, sólo nuestro cuerpo nos está diciendo ¡hey escúchame!”

El libro, que incluye herramientas, tips, test, historias y anécdotas, cuenta con un prólogo de Martha Debayle quien destaca que: “Como todo lo bueno en la vida, las lecciones de este libro las vas a poder aplicar sólo si le chambeas. Es más, la portada debería decir >”.

Algunas de las características especiales de nuestros conocidos o seres queridos tienen su origen en la fecha de su nacimiento y aunque esto no les condiciona, sí nos permite conocer o entender algunos de los rasgos principales de su carácter, así nos lo explicó numeróloga conductual, Claudia Sánchez M.

“La numerología no nos va a dar nada más información sobre nosotros sino también herramientas para entender a mis seres queridos y generar relaciones más sanas, conscientes y dejar de pedir lo que no me pueden dar”, explicó.

Cuidemos la postura

Ante la situación actual de la pandemia del Covid que nos obliga a pasar más horas frente a los ordenadores, Mercedes D’Acosta, quiropráctica deportiva, hizo un llamado a los padres de familia a que se cuide la postura de los menores que hoy, desde antes de ingresar a secundaria, ya presentan alguna dolencia muscular debido a las pésimas posturas.

“Mi prioridad no es la estética, pero una buena postura se ve estética”, con esa frase regala un tip para conocer si el sentado de los más pequeños de la casa es el adecuado.

Así mismo, en el libro comparte, las diferencias entre común y normal: “No porque sea común que a todos nos duela el cuello y la espalda con las pantallas, es normal que te duela”.