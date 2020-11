Por un presunto desvío de recursos por más de 675 millones de pesos, entre otras irregularidades, fue denunciado el ex presidente municipal de Chalchicomula de Sesma, Juan Navarro Rodríguez, denuncia que fue realizada por el actual alcalde, Carlos Tentle Vázquez ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción y ante la Auditoría Superior del Estado (ASE) de Puebla.

En conferencia de prensa en la capital poblana y acompañado por la abogada, Claudia López; el contralor y la secretaria general del ayuntamiento, el edil de Chalchicomula de Sesma, Carlos Tentle Vázquez dio a conocer sobre las diversas anomalías de la administración 2014-2018 encabezada por Juan Navarro Rodríguez, de las que incluyó la falta de documentación durante el proceso de Entrega-Recepción que tuvo lugar el pasado mes de octubre de 2018.

Indico que por secrecía se omiten los números de investigación de las denuncias ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción y ante la ASE de Puebla en contra del ex alcalde, Juan Navarro Rodríguez y el resto del cuerpo edilicio que suman un total de 14 ex funcionarios implicados en delitos como el presunto desvío de recursos por 675 millones de pesos, que incluyeron obras que no se realizaron por la pasada administración, así como la desaparición de bienes muebles e inmuebles, entre otras irregularidades.

Tentle Vázquez aseveró que su antecesor, Juan Navarro Rodríguez deberá explicar a las autoridades correspondientes el destino de los recursos económicos pues el presunto desfalco o desvío de 675 millones de pesos se dio durante su periodo de gobierno en supuesto beneficio de los habitantes de Chalchicomula de Sesma.

Finalmente, Tentle Vázquez subrayó que el cumplimiento a la Ley de Responsabilidades Administrativas se dieron a la tarea de investigar sobre las presuntas anomalías y el presunto desvío de recursos económicos “como alcalde tenemos la obligación y el compromiso de informar y denunciar estos actos ante las autoridades correspondientes quienes se darán a la tarea de realizar las investigaciones para deslindar responsabilidades en contra de los ex funcionarios municipales y respondan por ello”.