Presentando proyectos innovadores para todos los gustos y edades, Amazon Studios ha dado luz verde al nuevo y apasionante drama, Things I Know to be True, el cual tendrá como protagonista a la ganadora del Oscar y Emmy, Nicole Kidman, quien también será productora ejecutiva bajo su sello Blossom Films.

De la serie y sus talentos

La apuesta televisiva está basada en la galardonada obra de Andrew Bovell, “Things I Know to be True”, que trata sobre la resiliencia de un matrimonio duradero y la naturaleza evolutiva del amor de una familia, mientras Bob y Fran Price ven a sus hijos adultos tomar decisiones inesperadas que cambian la dirección de sus vidas. La historia será un viaje complejo, maravilloso e intenso emocionalmente, que explora lo que separa a una familia y pone a prueba los lazos de amor que los une.

“Things I Know to be True”, tiene como escritor a Bovell, quien también es el productor ejecutivo. Kidman también será productora ejecutiva para Blossom Films, junto con Per Saari, Amanda Higgs y Alastair McKinnon son los productores ejecutivos de Matchbox Pictures. Jan Chapman es productora ejecutiva de Jan Chapman Films.

Nicole Kidman al respecto de este proyecto ha dicho lo siguiente: “Nunca olvidaré la experiencia que tuve al ver la obra de Andrew en Sidney, tuve una de esas experiencias trascendentes en el teatro. La obra de Andrew es exquisita y sus guiones para la serie son igual de buenos. Con la confianza de Amazon, la guía de Jen Salke y un extraordinario equipo de producción, tenemos grandes esperanzas de lo que puede llegar a ser esto”.

Uno de los objetivos de esta serie, es contar historias para una audiencia global arraigadas en la riqueza del talento australiano, mediante una trama llena de emociones que gustará al público en general.

Sobre los productores

BLOSSOM FILMS, fundada por Nicole Kidman y Per Saari, es una casa productora de pensamiento lateral que cree en tomar riesgos con las historias y escritores que aman. Desde su creación en 2010 y su primera película, “Rabbit Hole”, que le dio una nominación al Oscar a Kidman, Blossom se ha dedicado a fomentar la autonomía creativa y defender a los artistas. Uno de sus éxitos más recientes viene de ser productora ejecutiva de la primera y segunda temporada de “Big Little Lies”, una serie revolucionaria de HBO que obtuvo ocho nominaciones de los premios Emmy y 5 triunfos para la primera temporada, incluyendo Mejor Actriz para Kidman y Mejor Miniserie o Película para Televisión. Actualmente Blossom tiene al aire “The Undoing”, una serie limitada de HBO, escrita por David E. Kelley y dirigida por Susanne Bier. Otros proyectos en desarrollo son “Pretty Things” de Janelle Brown, con Reed Morano como director, así como la preproducción de proyectos tales como la adaptación para televisión de “The Expatriates”, el best-seller de Janice Lee, con Lulu Wang dirigiendo todos los episodios.

Matchbox Pictures prolífica casa productora de cine y televisión, crea contenido de clase mundial para un público global. Algunos de sus éxitos son los principales dramas internacionales para adultos Stateless, The Heights, Glitch, Safe Harbour, Seven Types Of Ambiguity, Secret City, Wanted y The Slap; y los dramas para niños, Nowhere Boys y Mustangs FC. Matchbox actualmente está en producción de Clickbait, un drama de ocho episodios, para Netflix. Matchbox también produce programas sin guion, incluyendo las franquicias de títulos como The Real Housewives of Melbourne, Sydney y largometrajes. Ha ganado premios Emmy internacionales, Prix de Jour, un BAFTA, varios premios AACTA (premios de la Academia Australiana de Cine y Televisión).

NBCUniversal International Studios, una división de Universal Studio Group, ofrece contenido galardonado a millones de personas en el mundo. Con base en Londres, las marcas de producción interna de la empresa incluyen Carnival Films, creadora del fenómeno mundial Downton Abbey, la serie de Netflix, The Last Kingdom y el exitoso drama Belgravia para ITV y EPIX; Monkey Kingdom, productora de Made in Chelsea, ganadora de un premio BAFTA, el exitoso reality de ITVBe The Real Housewives of Cheshire y la comedia de hip-hop de ITV2, Don’t Hate the Playaz; Matchbox Pictures, con sede en Australia, productora de las aclamadas series Glitch, The Slap, Safe Harbour, Stateless y el próximo drama Clickbait; y Working Title Television, productora de Tales of the City, serie de Netflix, The Luminaries, drama de BBC One, la próxima comedia Lady Parts y The Black T-Shirt Collection, el primer proyecto de Inua Ellams.

Amazon Studios es el hogar del talento, creando y produciendo series de televisión y películas originales para una audiencia global. Las series originales todas se estrenan exclusivamente en Amazon Prime Video, algunas recientes incluyen a las comedias ganadoras del Emmy, Fleabag, creada y protagonizada por la ganadora del Emmy, Phoebe Waller-Bridge, y The Marvelous Mrs. Maisel de los ganadores del Emmy, Amy Sherman-Palladino y Daniel Palladino, así como el thriller dramático de acción, Tom Clancy’s Jack Ryan protagonizada por John Krasinski, la irreverente serie de superhéroes, The Boys y el drama de fantasía, Carnival Row, protagonizada por Orlando Bloom y Cara Delevingne.

Jan Chapman Films es una compañía de producción independiente de Australia de la productora y productora ejecutiva Jan Chapman que en sus diversas películas incluye la aclamada y galardonada Lantana, escrita por Andrew Bovell y dirigida por Ray Lawrence y la tres veces ganadora del Oscar y el Palme d'Or The Piano y Bright Star de la directora Jane Campion.