Después de festejar la aprobación de matrimonios igualitarios, Claudia Rivera Vivanco urgió a los legisladores aprobar la despenalización del aborto y la identidad sexogenérica para garantizar los derechos de las personas.

La alcaldesa priorizó que no existen razones para atrasar más la aprobación de esas asignaturas porque han pasado mucho tiempo en el tintero.

“Todavía hay varios procesos, hay una agenda legislativa que nos va a permitir ir resolviendo problemas de salud pública, reconocimiento de los derechos y aplicación de los derechos reproductivos de hombres y mujeres, toda la dinámica que le permita vivir a todas las mujeres libres de todo tipo de violencia como aquella que estereotipa y termina con su vida, su propio derecho a decidir, entre otros temas relevantes”.

Refrendó que los derechos a decidir de las personas y el vivir libres de violencia incluye varios aspectos, como evitar los feminicidios.

Recordó que a algunas personas las estereotipan y criminalizan porque decidieron ser diferentes.

“Ayer escuché a las diputadas y me parecen muy contundentes, a mi me parece que no hay porque atrasarlas más porque ya se dio un momento importante, un parteaguas para avanzar y es momento para que todos aquellos temas que se habían quedado en el tintero se retomen y se llevan a cabo en un tiempo récord como el matrimonio igualitario”.

Al referirse a las manifestaciones en contra de la comunidad LGBTTTIQ y a los ideales feministas, indicó que son naturales todos los puntos de vista positivos y negativos, pero no es normal odiar a las personas que sienten o piensan diferente, porque el amor al prójimo es lo principal que se promueve en todos los espacios.

“Lo que no es natural es odiar a las personas que sienten diferente a nosotros porque el amor se promueve en diferentes espacios, el propio derecho a respetar las libertades de las personas, sus garantías que es un proceso importante y nosotros seguiremos en la dinámica de dar a conocer la información y lo que representan estas libertades, hay varias expresiones y el amor es amor".