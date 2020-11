Un joven de 16 años de la Ciudad de México se encuentra desaparecido luego de que sus compañeros le jugaron "una broma" a través de WhatsApp.

A consecuencia del hecho, familiares y amigos de Jorge Barrera no saben nada sobre su paradero desde el pasado 26 de octubre, fecha en la que fue víctima de esta "broma".

De acuerdo con Proceso, la "broma" se originó en WhatsApp cuando un grupo de compañeros dijeron que tenían que ir a la preparatoria a presentar un examen, él acudió y desde entonces, no saben nada de él.

A través de las redes sociales circularon los mensajes de texto y audio de los jóvenes antes y después de la "graciosa idea".

Jorge Barrera Ríos es un joven de escasos recursos, por lo que no cuenta con internet en su hogar, motivo por el que jamás notó que todo se trató de una broma.

A más de una semana de no saber nada sobre su paradero, el pasado miércoles 4 de noviembre, el gobierno de la Ciudad de México publicó la Alerta Amber.

En Twitter también se dio a conocer unos supuestos audios enviados por Jorge Barrera antes de su desaparición.

Se activa #AlertaAmber para localizar a un menor de 16 años de edad, de nombre Jorge Barrera Ríos, fue visto por última vez el día 26 de octubre de 2020 en la colonia Ampliación Isidro Fabela, alcaldía Tlalpan pic.twitter.com/tTu5ZSK8iS — Fiscalía CDMX (@FiscaliaCDMX) November 4, 2020

"Muchos de ustedes, tienen internet en su casa, su internet en su casa, entonces no tienen que preocuparse casi por nada, sus papás trabajan, algunos son profesionistas, algunos tienen más ventajas que otros, tienen alguna mejor posibilidad y con eso mucho menos barreras, muchos menos obstáculos que tener en el estudio, habemos muchos más que no tenemos esa posibilidad, no tenemos la posibilidad de estar todo el día en internet, mucho menos de tener internet fijo en la casa".

La indignación por el caso se dio a conocer en las redes sociales, medios de comunicación e influencers que exigen justicia por esta desaparición, así como a los responsables de esta "broma".

Fragmento del último audio que envió Jorge, de verdad sigo sin creer que existan personas, que creen que es divertido jugar con alguien #nosfaltajorge @unam pic.twitter.com/E27QneGfyM — YouKnow (@youknow1066032) November 5, 2020

Exigen en redes sociales la expulsión de los bromistas

Por otro lado, diversos estudiantes convocaron a través de Facebook, a reunirse este jueves 5 de julio en la prepa 5, buscando generar presión y que las autoridades de la máxima casa de estudios expulse a los estudiantes que hicieron la broma.

De acuerdo con los manifestantes, los bromistas fueron identificados como Sofía, Tovias y Hassiel, sean expulsados.

Hasta el momento, ninguna autoridad de la UNAM y de la CDMX se pronunciado sobre este caso.