Recientemente la multiplataforma generadora de contenido VIX, la cual es completamente en español para deleite de los seguidores, estrenó su serie “La Treintena”, producción española la cual se grabó en cuarentena, misma que ya está disponible y que al igual que los demás contenidos de esta multiplataforma, se puede ver y disfrutar totalmente gratis.

De la serie

“La Treintena”, es una serie de seis episodios de Legendary Global y ESPotlight, que es estelarizada por las actrices españolas Mireia Oriol, Paula Malia, Marta Vives, Marta Castellote y David Solans. Este estreno marca la primera colaboración entre VIX y Legendary Global.

Basada, producida y grabada en su totalidad durante el confinamiento del COVID-19 en la ciudad de Barcelona, España, la serie explora la vida íntima de cuatro mujeres, amigas en sus veintes, que viven bajo el confinamiento y que comparten sus pensamientos más íntimos a través de sus dispositivos digitales. Ellas reflexionan y redefinen sus relaciones mientras se encuentran confinadas, a través de una historia interconectada.

La audiencia con este proyecto, podrán disfrutar de voces auténticas y creativas que abordan los temas más relevantes y oportunos del día a día, esto porque La Treintena y su historia, es extremadamente identificable, gracias a que es un drama acogedor y en tiempo real.

De sus talentos

La serie cuenta con la dirección de Mireia Noguera y coescrito por Noguera y Marta Vives, dos estrellas en ascenso en el mercado de habla hispana. El reparto incluye a Vives, Paula Malia (protagonista de Valeria de Netflix), Marta Castellote, Mireia Oriol y David Solans (protagonista de la serie de televisión Merlí), con cameos de invitados especiales como José Corbacho (Tapas), Sílvia Abril (Padre no hay más que uno), Martina Gusmán (El Marginal de Netflix), Terremoto de Alcorcón (Nailed It! de Netflix) y más.

Al respecto del proyecto la directora de la serie, Mireia Noguera, dijo: “Estamos emocionados de asociarnos con VIX para que el mundo pueda ver uno de los primeros programas con guion que intenta dar sentido a los altibajos diarios que todos estamos experimentando durante esta dramática pandemia”.

Marta Vives, estrella de La Treintena, agregó: “Todos lidiamos con la pandemia de diferentes formas, algunos de una forma más dramática que otros. Creemos que este programa tiene la capacidad de conectarse con el público de formas que parecían casi inimaginables antes de que el COVD-19 cambiara el mundo".

De la plataforma

VIX es una multiplataforma generadora de contenido social con cerca de 100M de seguidores y más de 50M visitantes únicos al sitio, distribuido a través de 11 verticales temáticas en decenas de redes sociales cuyo principal valor es hacer contenido positivamente curioso. Los anunciantes, tienen el servicio de video ads premium para toda LATAM en español, inglés y portugués, así como patrocinio y producción de contenido a la medida, como la generación de branded content y en formato brand safety.

VIX cine & TV ofrece más de 20 mil horas de contenido sin costo, entre series, películas y telenovelas. La app se encuentra entre los primeros lugares en la categoría de entretenimiento en español en iOS y Android, además destaca entre los canales en Español más recomendados en ROKU a nivel Latinoamérica.

Su catálogo es totalmente personalizado para los gustos latinos, mercado que no era atendido por otras plataformas. Hay que resaltar, que la plataforma continúa en la misión de aumentar el número de horas de contenidos, incluso con producciones exclusivas para la plataforma, con el ánimo de satisfacer los intereses de las audiencias tanto en películas y series internacionales, documentales, conciertos, novelas, dibujos animados, cine clásico mexicano, comedias, ciencia y más, a través de sus categorías: Movies, Explora, Icons, Royals, Series, Novelas, Hacks, Kids y familia, Glam, Urban Food, Viaja, Yes I do!, Yum, Moovmex.

Así programación exclusiva, reciente, como también clásicos y más, están presentes desde el dispositivo de preferencia de cada usuario a la hora que dispongan para divertirse en grande.