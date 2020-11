Luego de que en las últimas horas en conteo de votos ha favorecido al candidato demócrata, Joe Biden, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump anunció que impugnará la elección por “fraude”.

Trump además solicitó que no se tomen en cuenta las papeletas que puedan llegar al término de la jornada electoral.

En un primer mensaje escribió: “¡Detengan el recuento!”, previamente la noche electoral Trump alertó un posible fraude a favor de su rival.

STOP THE FRAUD! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 5, 2020

Trump ha subrayado en Twitter que "no se contará ningún voto que llegue después del día de las elecciones", un mensaje que la propia red social ha catalogado de "engañoso".

"Impugnaremos por fraude (...) los estados reivindicados por Biden recientemente", ha anunciado el mandatario, que ha dicho tener "muchas pruebas" y ha llamado a "comprobar los medios", escribió.

All of the recent Biden claimed States will be legally challenged by us for Voter Fraud and State Election Fraud. Plenty of proof - just check out the Media. WE WILL WIN! America First!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 5, 2020