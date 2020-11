Ante la violencia generada por el dirigente de la organización de ambulantes 11 de Marzo de Martín Juárez, sus pares de Fuerza 2000 de Federico López marcharon por las calles del Centro Histórico para exigir a las autoridades municipales y estatales frenar la serie de agresiones emprendidas por grupos de Juárez desde la tarde del miércoles previo.

Apoyados con cartulinas a donde acusaron: "Ayuda señor Gobernador, nosotros solo queremos trabajar, Ayuda Presidenta; los informales solicitaron audiencia con la alcaldesa Claudia Rivera Vivanco".

Se manifiestan ambulantes en el Centro Histórico contra los grupos que les cobran derecho de piso.





En frente de Palacio Municipal, los comerciantes de Fuerza 2000 que la víspera denunciaron que un grupo armado del líder de la 11 de Marzo intentó realizar cobro de piso de 100 pesos para instalarse, priorizaron que no quieren ningún enfrentamiento pero no están dispuestos a pagar ni cinco centavos a Juárez.

Después de protestar por unos minutos, funcionarios de la Secretaría de Gobernación de René Sánchez Galindo recibió a una comisión de ambulantes.

Amenaza de muerte

La comerciante Silvia Rodríguez Muñoz solicitó al gobierno estatal la oportunidad a Federico Lopez de charlar sobre los incidentes.

"Dejen defender a nuestro líder que el gobierno lo tiene muy reprimido, que se dé la oportunidad al señor Federico López Flores de platicar y negociar con él porque nosotros no queremos enfrentamientos ni problemas".

La comerciante de Fuerza 2000, Silvia Rodríguez Muñoz pide al gobierno estatal y municipal den la oportunidad a su líder Federico Lopez de charlar y responsabiliza al dirigente de la 11 de Marzo, Martín Juárez de cual.





Así las protestas se extendieron por segundo día consecutivo amenazas de muerte y cobros por derechos de piso por parte de ambulantes de la organización 11 de Marzo y su líder Martín Juárez.

Rodríguez Muñoz recordó que son intimidados con armas de fuego por un grupo de choque de la organización 11 de Marzo.

"Nosotros queremos que se respeten nuestras áreas de trabajo porque es mentira que se respete a nuestra organización".

Precisó que presentó una denuncia ante la Fiscalía General del Estado (FGE) por amenazas de muerte realizadas por Martín Juárez a quien responsabilizó de cualquier cosa que le ocurra.

"Yo tengo miedo que me vayan a mandar a sus matones, pero no me importa porque estoy en la causa de muchas mamás solteras debido a que tenemos que vender”.

Advirtió que si las autoridades no actúan a tiempo, se desatará nuevamente la delincuencia en el corazón de Puebla porque la 11 de Marzo presuntamente quiere comercializar drogas, manejar a trabajadoras sexuales, cubrir a cadeneros para tomar el control de la zona y obligarlos a encubrir delincuentes.