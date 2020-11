Al aclarar que Pepe Chedraui Budib está dispuesto a ir en la carrera electoral del 2021 con el ciudadano de a pie rumbo a a la alcaldía, el priista advirtió que antes deberá concretarse una candidatura común o de coalición con el PRD, PAN, Nueva Alianza, Movimiento Ciudadano o cualquier otro partido que sume a construir una verdadera democracia.

"Tenemos que sumar respetando a cada uno de los partidos, respetándonos perfectamente bien para poder sacar adelante una candidatura común para poder tener en este candidato o candidata una fuerza importante, que pueda dar un logro y un triunfo importante".

Minutos previos a la entrega de galardones a los oficiales, municipales, estatales, federales y Guardia Nacional, el empresario priorizó que Pepe Chedraui está dispuesto a ir con el ciudadano, por un partido que sume a los demás partidos.

"Yo soy priista, lo he dicho muchas veces, no me tienen que repetir lo mismo, he sido y seré", subrayó.

Desde la tribuna del parque de los Hermanos Serdán, parado exactamente atrás en donde los potentes toleteros de Pericos aguardan turno al bat para demostrar su poder, anunció que todos los partidos que apoyen la candidatura común o coalición tendrán representación en la administración municipal.

Pero aclaró que aunque el PRI haya ganado en Coahuila y en Hidalgo, a la militancia y dirigentes poblanos no se les debe subir el triunfo a la cabeza.

Ante ese panorama recomendó mantener los pies en la tierra porque cada estado y cada elección es diferente.

En ese marco, consideró que si bien es cierto que en las boletas electorales ya no aparecerá la fotografía del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) no es una ventaja, pero sí indica un camino de trabajo incansable para triunfar en el proceso.

Puebla es un bache

Al aclarar que Puebla siempre ha sufrido por los baches en este trienio la capital del estado se encuentra sumergida en un bache con grandes problemas de inseguridad.

Lamentó que Puebla al ser una de las principales ciudades de México necesita a alguien que "ocupe bien esos zapatos" para mantener el rumbo al frente, luego de advertir que el calzado le ha quedado grande a la actual administración.

Además refrendó que los alcaldes de Morena no han hecho un buen trabajo en sus gobiernos.