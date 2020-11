Durante la séptima edición de Puebla Agradece 2020, generada por el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), galardonaron a los efectivos de diferentes corporaciones policiacas y por primera ocasión a los sanitarios por encarar una encarnizada batalla en contra del Covid-19.

El sector empresarial entregó una casa a la familia del Comandante Veneno, Jesús Humberto Vázquez Ojeda por regalar su vida en un enfrentamiento contra narcomendistas en la colonia Minerales del Sur.

Su viuda, María Yolanda Pérez, reveló que 26 de noviembre del año previo uno de sus familiares le pidió márcale a Jesús porque hubo una balacera y no sabían cómo estaba.

"Le marqué a su celular pero me respondió un ministerial quien no me quería decir nada de cómo estaba y me imaginé lo peor".

Doña María Yolanda con lágrimas en sus mejillas, priorizó que su esposo amaba su trabajo y cuidar a los ciudadanos de los mañosos.

En ese marco el presidente del CCE, Ignacio Alarcón Rodríguez Pacheco, reconoció el valor de los uniformados que conforman las diferentes corporaciones y que cada segundo arriesgan sus vidas por dar seguridad a la comunidad.

“Empresarios poblanos y líderes que integran el CCE nos damos cita para reconocer la entrega, honesta, honrada y comprometida de los elementos encargados de la seguridad pública de Puebla, personas que llevan al límite su desempeño en beneficio de los ciudadanos y en ocasiones, de forma lamentable, perdieron su vida por velar por la tranquilidad y estabilidad de Puebla”.

Primera línea de batalla contra el Covid-19

Lino Manuel Chávez, anestesiólogo del IMSS de La Margarita, ofrendó su vida en la guerra en contra del coronavirus. El sanitario fue galardonado y su viuda, Elizabeth Huey Rivas, recibió una casa como homenaje a su valentía y honor durante la batalla contra el SARS-CoV2.

Doña Elizabeth pidió recordar a su esposo como un guerrero que desde el año 1994 trabajó en el sector salud.

Además, agradeció el reconocimiento, pero aclaró que los ciudadanos deben recordar que el virus verdaderamente existe y ya se llevó a la tumba a más de cinco mil personas.

“Mi esposo siempre se dedicó a su trabajo y a sus pacientes, ahora con esta pandemia, siempre estuvo al frente y nunca dejó de asistir a los hospitales y es algo que nos queda a mis hijos y a mí, que fue un gran ejemplo de vida y murió en su pasión y atendiendo a sus pacientes".

Galardonados

El reconocimiento al valor, fueron incluidos Abraham Santos Chapulín de Atlixco; Dulce Guadalupe Bravo Vázquez de Puebla; Eligio Cuazitl Popocatl de Cuautlancingo; Erika Gabriela Flores Pérez de Coronango; Jonathan Jesús Andrade Hernández de la oolicía Ministerial; Jorge Andrés Valderrama Cruz de la policía estatal; María del Carmen Chantes Lemus de Cuautlancingo y Pablo Rojas Rojas de Teziutlán.

El reconocimiento al honor lo recibieron Antonio Romero Arias de Coronango; Carlos Zepeda Vera de San Andrés Cholula; Cutberto Pérez Galindo de Teziutlán; Gregorio Cabrera de la policía estatal; Guillermo Aguirre Pérez de San Andrés Cholula; Pedro Padilla Cuecuecha de la oolicía Ministerial) y Teódulo Gallares Morales de Atlixco.

Jessica Andrea Paredes Rodríguez de la policía Ministerial; María de Jesús Palma Valencia de Coronango; Mayra Cosme Teoba de Atlixco; Mónica Martínez Hernández de Puebla; Oscar Maximino Vázquez Rodríguez de Teziutlán y Víctor Antonio Tlachino Mota de Cuautlancingo recibieron el reconocimiento al Compromiso.

El galardón al heroísmo lo recibió Jesús Humberto Vázquez Ojeda de Puebla, quien recibió una casa; Rafael García Castillo de la policía Ministerial y Ricardo Vargas Quiroga de la Ministerial.

Los militares galardonados en la categoría al honor el Sargento Segundo de Infantería, Damián Mar Benavides; Sargento Primero Del Arma Blindada, José Luis Corte Ortíz. Reconocimiento a la disciplina; Sargento Primero Carpintero, Gerardo Bandala Sánchez. Reconocimiento a la lealtad y Capitán Segundo Del Arma Blindada, Didier José Sanmartín Peláez.

El reconocimiento a la honradez: Sargento Primero Del Arma Blindada, Ismael Hernández Oliveros, además el reconocimiento a la cooperación a la Teniente del Arma Blindada, Carlos Alberto Navarro Lagunas.

El reconocimiento a servidores públicos a José Serapio Torres Dario de la Fiscalía General de Estado; Margarita Gayosso Ponce del Tribunal Superior de Justicia, además m el reconocimiento al profesionalismo de Heidi Aranda Martínez del Tribunal Superior de Justicia y Mónica Díaz Carvajal de la FGE.

Juan Carlos Morales Flores del Tribunal Superior de Justicia; Olga Flores Hernández de la FGE y; Rosalba Carreto Sainz de la FGE, recibieron el reconocimiento a la creatividad.

El reconocimiento al compromiso se lo entregaron a Aarón Hernández Chino, juez de control del Tribunal Superior de Justicia.

Guardia Nacional

Las condecoraciones para la Guardia Nacional se destacó el honor del Agente Mayor. G.N., Rubén Martínez De la Cruz; a la disciplina del Agente Mayor. G.N., Manuel Tirzo Sánchez; reconocimiento a la lealtad del Suboficial G.N., Armando Edgar Vélez Diego y a la honradez del Subagente G.N., Rosario Arcia Santiago.

Además el reconocimiento a la cooperación para el Segundo Subinspector G.N., Anselmo García Juárez y Agente G.N., Maximino Rosales Félix.