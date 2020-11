Al advertir que está dispuesto a acudir al llamado del gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta para aclarar que no es el delincuente que ha tratado de retratar Fuerza 2000 de Federico López, a través de declaraciones de falsas de Silvia Rodríguez Muñoz, el dirigente de la organización 11 de Marzo, Martín Juárez, pidió que se desarrolle una investigación a fondo porque "no quiero que me den la razón sino que se aclare la situación y se darán cuenta quién es el agresor".

Además, negó que su gente haya sido la que amenazó con pistola en mano para exigir cobre de piso a sus antagonistas.

Reveló que la comerciante Silvia está atrás de las protestas, al lado de una comerciante de nombre Irene, pero ayer las detonaciones las realizó su hijo Miguel Ángel.

"Ellos involucran más a otra persona que está en ese rollo, se llama Irene y los hijos de Irene son los que hicieron las detonaciones el día de ayer por la tarde, su hijo Miguel Ángel es el que hizo las detonaciones junto con tu tío Julián, ellos fueron los que ayer dijeron que fui a alborotar allá, no es cierto, ellos sí andan correteando a quién sabe quién".

Bajo ese panorama refrendó que Federico López es una persona que no da la cara para resolver los problemas que dice tener, pero sí manda a sus agremiados a "echar mentiras".

"Yo digo que Federico López está dando patadas de ahogado porque no se presenta para desmentir lo que ellos están diciendo y saben que Federico ha mandado a la señora Silvia porque no tiene la capacidad para negociar".

En ese marco anunció que no se va a pelear con Federico por no ser su estilo, "lo mío es dialogar y buscar el diálogo para todas las soluciones. Yo invito a Federico López deje de estar inventando cosas que no son verdad y que no envié a decir que me dediqué a enviar personas para cobrar 100 pesos".

Pero aclaró que no se dejarán intimidar por Fuerza 2000, organización a la que no dejarán apropiarse de la 3 Norte.

"Yo no tengo que pelear áreas que no son mías, pero sí se sepan que las anteriores comadres como Alicia Ruiz y como a Carmela García les quitaron sus espacios, al segundo que le quitan el espacio completo es a Margarito un dirigente que tenía su jugueria y licuados en la 11 Norte y 16 Poniente, luego llegan sobre Carlos Ramírez a quitarle media calle 5 de Mayo de la 4 a la 6 Poniente, pero además se meten con una organización que ya les nombraron 'los pechugas' que los amedrentar también y los quieren quitar por eso ellos tuvieron que salir a pedir apoyo a la 28 de octubre. Nosotros no estamos peleados ni con la 28 de octubre ni con nadie".

Refrendó su petición al gobernador para que a través de su equipo de trabajo investigue verdaderamente quién es el delincuente.

"Por mi parte si a mí el señor gobernador me manda llamar con mucho gusto voy porque digo que el que nada debe nada teme. Yo no tengo nada porqué esconderme de nadie porque yo no debo nada".

Ante ese horizonte, subrayó que la autoridad debe de meter las manos para frenar ese tipo de delincuencia y evitar que un día vengan los enviados de Fuerza 2000.

Destacó que los comerciantes de Federico López trabajaron durante los primeros meses de la pandemia cobijados por inspectores y policías.

Además, indicó que no tiene ningún problema con el secretario de Gobernación René Sánchez Galindo, al subrayar que no tiene conocimiento del por qué lo demandó.

"Acá respetamos a la autoridad yo no golpeó a inspectores, esos datos son falsos, no tengo nada en contra del secretario de gobernación".