El presidente Andrés Manuel López Obrador aseveró que no es “tapadera de nadie” tras las acusaciones contra su hermano Pío López Obrador, quien solicitó al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) detener la investigación en su contra por los videos que lo exhiben recibiendo dinero de parte de David Léon, ex director de Protección Civil.

“Que se aplique la ley aunque sea mi hermano, que sean los ministerios públicos los jueces que decidan, no hay influyentismo, no hay nepotismo, ninguna de esas lacras de la política, yo ya no me pertenezco, yo estoy encabezando un movimiento para transformar el pueblo de México", señaló el presidente.

Durante el programa Destrozando la Noticia (#DLN), Enrique Núñez recordó que ya existe una confesión sobre el caso de parte del mandatario federal, quien en una mañanera afirmó que el dinero era parte de unos fondos para la campaña presidencial.

"Ya se le olvidó que él mismo reconoció que ese dinero fue para su movimiento, luego se le va la boquita y se le olvidan las cosas (...) ahora que sigue el tema de la investigación y que el TEPJF al que ya han cambiado varios magistrados y que hoy pareciera que tiembla ante López Obrador, ya le dieron entrada a la solicitud de Pío, su carnal para que se detenga la investigación en su contra", señaló el periodista.

Tanto Pío López y David León acudieron a comparecer a mediados de octubre ante el Ministerio Público de la Fiscalía Especial en Delitos Electorales (Fede), perteneciente a la Fiscalía General de la República (FGR), debido a la carpeta de investigación iniciada por las demandas que hicieron los partidos PAN y PRD.

"¿Qué pasaría si Pío de verdad avanzara la investigación porque pruebas más que contundentes existen y fuera camino a la cárcel y de repente se convirtiera en testigo protegido para 'empinar' a su carnal?, como le está haciendo Emilio Lozoya que el soplón de Videgaray", opinó Núñez.

¿Avanzará la investigación contra Pío o darán carpetazo al caso?

¡Así destrozamos la noticia esta noche en DLN!