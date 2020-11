Como una manera de continuar, el arte, la cultura y todas las expresiones artísticas, a pesar de los momentos difíciles que se viven por la pandemia que atraviesa nuestro país, el Instituto Politécnico Nacional (IPN), está invitando al público en general, a su primera edición del Festival Cultural y Artístico “Juan García Esquivel”. Este festival se celebrará del 7 al 22 de noviembre y será transmitido a través del canal de la DDC en YouTube.

En conferencia de prensa en línea, encargados del festival y titulares de la IPN, comentaron la importancia de esta primera edición donde es importante difundir y promover el arte y la cultura como parte de la educación integral en el Instituto Politécnico Nacional.

Por esta razón, a través de su Dirección de Difusión Cultural, se presenta la primera edición del Festival Cultural IPN “Juan García Esquivel”, invitando a la comunidad politécnica y público en general a disfrutar de este nuevo espacio de expresión y descubrimiento artístico y tecnológico.

Las declaraciones

El secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán, ha manifestado que la Nueva Escuela Mexicana promueve un país con una educación integral que, además de aportar conocimientos en ciencia y tecnología en el nivel superior y brindar una formación académica sólida y disciplinada, fortalezca el desarrollo de habilidades personales de las y los jóvenes.

Por su parte el Director General del IPN, Mario Alberto Rodríguez Casas, dijo que el Politécnico, como la principal institución tecnológica del país, debe ir a la vanguardia y romper con los patrones tradicionales de la educación. “La importancia de impulsar la difusión y divulgación de la ciencia y tecnología nos ha preparado para seguir en la ruta de la transformación y ofrecer a nuestros estudiantes las herramientas que demanda el mundo digital”.

Del Festival

La Dirección de Difusión Cultural (DDC) del IPN, recuerda y conmemora a Juan García Esquivel para nombrar así al festival cultural politécnico, en el cual la tecnología es una de las principales protagonistas.

Juan García Esquivel, egresado del IPN, es considerado padre del Lounge y de la música electrónica, tuvo importantes participaciones en bandas sonoras televisivas y del cine.

En esta primera edición, el festival está compuesto por presentaciones artísticas nacionales e internacionales de teatro, danza, literatura y música; artes circenses, conferencias magistrales, talleres virtuales, ópera, mesas de diálogo, y la participación de los grupos artísticos representativos del Politécnico. Toda la edición del Festival Cultural IPN Juan García Esquivel será transmitida a través del canal de la DDC en YouTube.

Importante decir que este festival, es una ventana de oportunidades para el diálogo a través de manifestaciones artísticas y culturales; en este sentido, se contará con la participación de la Universidad de Chile como país invitado especial.

Las actividades y talentos

En esta edición, el festival será lumínico, de experimentación sonora y visual; contará con Enra, animación digital, performance y danza japonesa y F3 Studio, arte multimedia por Gabriela Reyes (Cero Tres) y Jorge Flores (FFAKT), son algunas de las intervenciones en este festival.

Como parte de la oferta musical internacional, se contará con la participación de la Orquesta de Instrumentos Autóctonos y Nuevas Tecnologías de Argentina, quienes presentarán una fusión de folklore e innovación a través de un ensamble de conciertos, además Circuito Nacional presentará nuevas propuestas musicales de Chile. Por su parte La Internacional Sonora Balkanera, una de las más influyentes bandas de música balcánica mexicana; Juan Calavera, músico que explota la riqueza de resonancias prehispánicas para fusionarlas con sonidos electrónicos y reconocidos músicos de música tradicional mexicana y chilena.

En cuanto a charlas y mesas de diálogo, una de estas es “Desarrolladoras de videojuegos”, uno de los temas a tratar en cuanto a tecnología. Y como resultado del trabajo en conjunto con la Universidad de Chile, los jóvenes podrán explorar temas como la “Vinculación interinstitucional” y la “Gestión cultural universitaria”.

Así mismo, la compañía de teatro capturará al público con la obra de teatro “Brian el nombre de mi país en llama”, historia que a través de la relación amorosa de una pareja homosexual, aborda temas como la adolescencia, la violencia, cuestiona la identidad y plasma como los cuerpos son conductores de resistencia y acumuladores de ira en cuestión de conflictos. A este programa se sumará la propuesta cabaret de “Las Reinas Chulas”.

Mientras que el vínculo con distintas instituciones como la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL), el Centro Nacional de las Artes (CENART), el Centro Mexicano para la Música y las Artes Sonoras (CMMAS), el Centro de Cultural Digital (CCD), Centro Cultural España en México (CCEMx), entre otros; enriquecerán las actividades y realización de la primera edición del Festival Cultural IPN Juan García Esquivel.

La participación especial de San Andrés Cholula

La Secretaría de Arte y Cultura del municipio San Andrés Cholula, Puebla, se suma a este festival con el “Laboratorio de lo invisible”; un conversatorio sobre el centenario de Ray Bradbury e Isaac Asimov y su influencia en la literatura fantástica. Además habrá una charla sobre cosmovisión y ciencia en la Cholula prehispánica y una más sobre poesía en lenguas originarias y su relación con lo virtual.

Del homenajeado y su trayectoria

El nombre de este festival es un homenaje a la figura de Juan García Esquivel (Tampico, México, 1918-2002), quien se graduó como Ingeniero Electrónico en la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica del Instituto Politécnico Nacional, gracias a su talento e impulso creativo, es considerado el padre del lounge y precursor de la música electrónica.

Esquivel inició a muy temprana edad con la experimentación musical. A los 14 años fue tecladista en la estación XEW, a los 16 grabó su primer disco y a los 22 dirigió su propia orquesta creando arreglos para la radio. Sus composiciones fueron interpretadas por personajes como Silvia Pinal, Pedro Vargas y María Victoria.

Es el autor de la banda sonora del programa de televisión Odisea Burbujas, Los Picapiedra y Don Gato y su pandilla; así como de películas y cortos de Walt Disney.

En 1958, su disco Other Worlds, Other Sounds (Otros mundos, otros sonidos), lo posicionó como un genio en el arte de la música al lograr sonidos psicodélicos avanzados para su época; este material le consiguió la nominación a los premios Grammy por “Mejor orquesta” y “Mejor ingeniería en Disco no clásico”.