Durante la conferencia matutina de este viernes en Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) señaló que los altos funcionarios de su gobierno, los de “mero arriba” recibirán menos aguinaldo como parte de las medidas de austeridad ante la pandemia del coronavirus.

En el Salón Tesorería, AMLO aseguró que la inmensa mayoría de los trabajadores al servicio del estado recibirán un aguinaldo equivalente a 40 días de salario, mientras que los altos funcionarios tendrán la mitad.

El titular del Ejecutivo señaló que como presidente de México no recibirá aguinaldo, aunque en el decreto publicado ayer en el Diario Oficial de la Federación (DOF) detalló que lo reintegrará a la Tesorería de la Federación.

“A los demás alto rango les toca menos, sí, empezando por el presidente, por eso quería ver la fórmula porque no viene, sólo el presidente no va a tener aguinaldo, y los altos funcionarios van a disminuir su monto, pero es altos funcionarios, todos los demás completo el aguinaldo. El presidente cero, luego 20 días para secretarios, hoy mismo (se presenta) la Fórmula, pero son muy poquitos realmente, todos van a recibir, todos los servidores públicos, los altos funcionarios van a recibir menos voluntariamente si ellos desean aportar y en el caso del presidente es el único que no va a recibir aguinaldo”.

AMLO expuso que la próxima semana se presentará un informe de lo que se ha ahorrado con la disminución de sueldos y las aportaciones voluntarias de los funcionarios para apoyar durante esta pandemia de Covid-19.

“Sí habrá aguinaldos para todos, solo los de mero arriba van a recibir menos aguinaldo, pero sí van a tener de menos días y es voluntario además y eso tiene que ver con el fondo que se está reuniendo para lo del COVID”, expresó.