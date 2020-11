Sin importar la pandemia de coronavirus, cientos de personas en Montenegro despidieron con besos el cuerpo del arzobispo Amfilohije Radovic, quien perdió la vida el pasado este 30 de octubre, a los 82 años, a causa del Covid-19.

De acuerdo con EFE, el funeral del arzobispo se realizó el 1 de noviembre, en la catedral de Podgorica, ubicada en la capital de Montenegro, al cual acudieron representantes de comunidades religiosas católicas y musulmanas.

Mourners in Montenegro have kissed the body of a bishop in his open casket after he died from the coronavirus. pic.twitter.com/fooMSLDbEG