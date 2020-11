Tras el estreno del remake del filme 'The Witches', diversos grupos de personas con discapacidad salieron a quejarse por el diseño de la Bruja Mayor.

Ante ello, la productora Warner Bros. emitió un comunicado en el que pidió disculpas tras las quejas surgidas en las redes sociales.

El filme, protagonizado por Anne Hathaway bajo la dirección de Robert Zemeckis causó polémica por la manera en la que fueron diseñados los personajes, pues les faltan varios dedos, algo que personas con discapacidad han conectado con una enfermedad llamada ectrodactilia.

Asociaciones en defensa de los derechos de las personas con discapacidad y los Juegos Paralímpicos criticaron fuertemente el diseño al señalar que esta representación de una discapacidad se encuentra vinculada al personaje más malvado y terrorífico de una historia contribuye a mantener la estigmatización de estas enfermedades.

Limb difference is not scary. Differences should be celebrated and disability has to be normalised. #NotAWitch calls out ‘#TheWitches’ movie for portrayal of disability 👉 https://t.co/aSY1U6TymE pic.twitter.com/UCU87bUeV8