El candidato demócrata, Joe Biden, ha comparecido desde Wilmington (Delawere): "Los números son claros. Vamos a ganar esta carrera. Con 74 millones de votos, que es más de lo que cualquier presidente obtuvo en la historia de Estados Unidos".

En un discurso con tono presidencial, Biden ha llamado a la unión del país: "Mi responsabilidad como presidente será representar a toda la nación". Este viernes las cifras le dan ventaja en cuatro Estados: Pensilvania, Arizona, Georgia y Nevada. Solo en uno Donald Trump va por delante, Carolina del Norte.

El demócrata ha insistido en pedir paciencia a la ciudadanía mientras se definen los resultados y sigue el conteo de papeletas. "Sus votos serán contados. La gente será escuchada", ha dicho, y ha dado por hecho que ganará Pensilvania, donde adelanta por 28 mil votos al republicano, y Arizona, donde el margen es de 0.9 puntos entre los dos candidatos.

Los seguidores del demócrata lo han escuchado desde sus coches para mantener el distanciamiento físico por la pandemia. Este viernes, Estados Unidos ha informado de más de 127 mil casos en las últimas 24 horas.

Tune in as I address the nation on the current state of the race. https://t.co/w0er4issEk