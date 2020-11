Entre el posible repunte de COVID-19 y llegada del Buen Fin, se intensificó la vigilancia para que se cumplan los protocolos sanitarios en la zona conurbada de Puebla.

Este fin de semana, tanto en la capital del estado como los municipios vecinos se implementaron operativos en distintos establecimientos, aunque sin registrarse clausuras.

Solo en la ciudad de Puebla en la semana se realizó el cierre de un Casino o bar que no cumplía con las medidas, mientras que en San Andrés y San Pedro se aplicaron dispositivos de vigilancia

En ese entorno, algunas negociaciones operan de manera clandestina, los que incluso han sido clausurados, pero han vuelto a abrir a los pocos días.

Asimismo se han registrado algunos bailes públicos, os que han sido suspendidos, pero en algunos casos demasiado tarde.

Los eventos está prohibido tras los Decretos estatales, ante la contingencia sanitaria para evitar un repunte de contagios en el estado y ciudad de Puebla del nuevo coronavirus SARS-CoV-2 que produce la enfermedad COVID-19.

Desde la siguiente semana inician las ofertas anuales en distintos establecimientos conocido como el Buen Fin, por lo que se buscará evitar aglomeraciones.

Autoridades de la zona metropolitana pusieron en marcha el operativo de seguridad de Grupo de Coordinación Territorial para la Construcción de la Paz (GRUCOPA), de cara al inicio del Buen Fin y con el que se busca resguardar la integridad de los poblanos que acudirán a realizar sus compras.

Operativos sanandreseños

En el municipio de San Andrés Cholula, se intensificaron los operativos de seguridad pública y sanidad por “El Buen Fin”, realizados por el ayuntamiento, a través de la Secretaría de Gobernación y de .la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal.

En este sentido, el Secretario de Gobernación, Sergio Mirón, aseguró que el personal operativo de las dependencias municipales mantendrá los recorridos de supervisión para actuar oportunamente ante cualquier tipo de contingencia.

Se busca inhibir la comisión de actos delictivos y vigilar que los establecimientos comerciales cumplan con las medidas de higiene necesarias, para reducir la posibilidad de contagios por COVID-19 en el municipio.

Sobre la seguridad, afirmó que el Teniente Coronel, Óscar Hugo Morales, titular de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, mantiene una estrecha coordinación con los cuerpos policiales de los municipios metropolitanos y la Policía Estatal, a fin de llevar a cabo los recorridos de supervisión que inhiban cualquier tipo de acto delictivo.

De la misma forma, Mirón Terrón dijo que, a través de la Direcciones de Giros Comerciales, así como la de Protección Civil y Bomberos, se mantiene la vigilancia a negocios para garantizar que se respeten los topes de aforo, los horarios de atención al público y que los establecimientos brinden las condiciones necesarias de higiene para garantizar la salud de la ciudadanía.

El secretario de Gobernación mencionó que, como una forma de reconocimiento a los establecimientos que cumplen con las medidas de higiene para reducir las posibilidades de contagios de coronavirus, el Ayuntamiento mantiene el programa de distintivos de “Buenas Prácticas de Sanidad”, donde se vigila que los comercios cuenten con gel antibacterial, tapetes sanitizantes y aforo controlado.

Finalmente exhortó a la ciudadanía a no acudir a los comercios con menores o adultos de la tercera edad para evitar exponerlos; portar en todo momento cubre bocas, evitar el contacto físico con otras personas, la manipulación de mercancías, así como permanecer en casa si no se va a realizar una compra en particular.

Vigilancia a fondo

Este fin de semana de manera aleatoria y en coordinación con Protección Civil municipal, el ayuntamiento de San Pedro Cholula, realizó operativos nocturnos para verificar que se apliquen las medidas sanitarias

Junto con personal de Normatividad y Regulación Comercial, la noche del viernes realizaron una supervisión en establecimientos para verificar el cumplimiento de decretos del gobierno estatal, sin que hubiera clausuras.

El alcalde, Luis Alberto Arriaga Lila, tras la reunión virtual que ediles tuvieron con el gobernador Miguel Barbosa, donde se acordó no bajar la guardia con las medidas sanitarias para evitar un repunte de casos.

“De repente veo mucho relajamiento social, de eso platicamos con el gobernador. De verdad que es preocupante porque esto puede hacer que la curva de contagio suba todavía más”, señaló.

“Nosotros estamos tratando de bajar en ese aspecto, pero si no hay un compromiso social, si no hay un compromiso responsable de la gente, difícilmente vamos a lograr que baje esta curva”, insistió el edil.