El priísta Enrique Doger Guerrero reiteró su intención de buscar la candidatura a la presidencia municipal de la capital, y advirtió que el principal problema que enfrenta la ciudad que gobernó de 2005 a 2008, es la inseguridad que no se ha atacado, además de los baches que cubren todo el municipio.

En entrevista con Intolerancia Diario, al preguntarle si algo le quita el sueño a Enrique Doger, quien también fuera candidato a gobernador en 2018, precisó “afortunadamente tengo la conciencia muy tranquila, y duermo muy bien, pero lo que me preocupa la inseguridad, ya vives con miedo”.

Señaló que son diversos puntos de la capital, incluido el centro histórico donde la gente camina con miedo inclusive a plena luz del día, situación que no se había presentado cuando estaban los gobiernos emanados del PRI.

Como médico, señaló que le preocupa la pandemia, “creo que todos estamos con la preocupación de no se contagiados, cada vez vemos más amigos, familiares que se han enfermado, o han fallecido.”

“La pandemia no ha cedido, creo que tenemos un número alto de contagios, pero no sólo eso, también la afectación económica, eso nos debe preocupar a todos, el número de empresas, comercios lugares de trabajo que han cerrado”.

Abundó “también vemos la gente que está en el desempleo, y no se ve la salida de una crisis económica que puede durar muchos años, todo eso sin duda preocupa para el presente y futuro de una ciudad que merece mejores condiciones”.

Del gobierno federal comentó “ahora está la concentración del dinero en la federación, lo que ocurría antes con un presidencialismo exacerbado con la concentración de recursos, que si eso es bueno o no, pues los resultados hasta el momento son muy malos, el peor crecimiento económico en décadas, se tiene en el gobierno federal actual., estamos decreciendo, vamos para atrás.”

Listo para participar

De su participación en 2021 reconoció “Yo me veo participando desde la sociedad civil, desde mi partido, en alguna posición, pero sobre todo participando para que las cosas se modifiquen, estamos mal, peor que antes, más inseguridad, hay gobiernos muy fallidos como el de la ciudad de Puebla que evidentemente no han dado resultados”.

“Mira en principio he dicho que mi deseo de participar desde una posición u otra, y también dije dentro de mi partido, que cuando se emita la convocatoria, seguramente estaremos levantando la mano para la presidencia municipal de Puebla, ya fui presidente municipal, salimos con buenas calificaciones, y creemos que en ese espacio podemos hacer muchas cosas en beneficio de la ciudadanía.”

“Vemos falta de obras, malos servicios, solamente con las calles, el número de baches es impresionante, no vemos ninguna obra relevante que permita mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, estaremos participando como la democracia nuestra nos lo permita”.

A la pregunta “Doctor, dicen que estás muy visto, que siempre son los mismos”, el priísta respondió “Me lo han preguntado algunos, la realidad es que la misma gente me lo dice, me lo propone, seguimos ubicados en las encuestas en un buen lugar, pero más allá de eso, no se trata de popularidad o no, sino de una responsabilidad como ciudadano, como político, de que si puedes aportar ideas para que Puebla mejore, eso es lo que debes hacer.”

“Dicen que ya fuiste, no fuiste, el mejor ejemplo es el de que hoy está en la presidencia de la república, veinte años buscando la presidencia de la república, y ya estaba muy visto”.

La elección de 2018

Respecto a si hubo orfandad en el 2018, y lo dejaron solo, Enrique Doger expresó “Fue una campaña diferente, el fenómeno de López Obrador que ya se veía desde años fuerte en Puebla, y López Obrador hizo ganar a candidatos que no hicieron campaña, desconocidos, era muy difícil ganar.”

Sostuvo “Para mí fue un honor representar a mi partido, participar como candidato a la gubernatura, era una elección complicada, de por si”.

También reconoció “No hubo apoyo como sucedió en otras campañas, creo que así fue como lo planearon algunas personas para evitar que el PRI compitiera , primera vez en la historia que fuimos solos, siempre íbamos en alianza con algún partido, como el Verde, y aún así sacamos una votación a pesar de no tener recursos, de toda la campaña en contra, sacamos más de medio millón de votos, en ese entonces de los nueve candidatos priístas a gobernadores, fui el más votado proporcionalmente, sacamos más votos que el candidato presidencial, cosa que nunca se había visto, siempre era a la inversa”.