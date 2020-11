A través de un comunicado, Fernando Morales Martínez, Coordinador Estatal de Movimiento Ciudadano, informó que trabajará de tiempo completo para obtener el mejor resultado electoral en la historia del partido.

En ese sentido, el político naranja señaló que Movimiento Ciudadano no va en alianza con nadie para las elecciones del próximo año.

Estoy decidido a conducir al partido en la elección, porque no puedes Ilevarte y jalarle la pata a la vaca. Estoy empeñado en que Movimiento Ciudadano se vuela la primera, segunda o máximo la tercera fuerza electoral en el estado de Puebla y sé que Io vamos a conseguir" aseveró.

De la misma manera, el Iíder de la Fuerza Naranja en Puebla enfatizo que, Movimiento Ciudadano ira solo en la elección y no será apéndice de nadie y tampoco "Ie hará la chamba a terceros".

“Nuestra alianza es con los ciudadanos. No queremos ir con el PAN, no vamos a ir con el PRI, no vamos a ir con el PRD; porque simplemente sabemos que nosotros tenemos los mejores perfiles para competir", recalcó.

Morales Martínez destacó que a la fecha, tienen ya 180 candidatos a presidentes municipales, 14 a diputados locales y 10 a diputados federales; perfiles cien por ciento ciudadanos y con arraigo en sus municipios y regiones.

Finalmente señalo que en Io que refiere a la capital poblana, seguirán buscando un perfil ciudadano como candidato con ideas nuevas y con la capacidad de sacar adelante al municipio.