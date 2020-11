Este 8 de noviembre de 2020, el golf mexicano tuvo uno de los episodios más dorados de los últimos 40 años, pues Carlos Ortiz obtuvo su primera victoria en el PGA Tour al ganar el Houston Open en un cierre de infarto.

El mexicano, quien llegó a este torneo como el 160 del ranking fue mostrando su talento golpe por golpe hasta ponerse en la parte alta de la tabla y manejar la presión como un experto.

The first PGA TOUR victory of his career! 🏆 @CarlosOrtizGolf claims @HouOpenGolf to become the third Mexican to win on TOUR. 🇲🇽 pic.twitter.com/QF4BFrUi6z