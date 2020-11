En el último año de la LX Legislatura del Congreso del Estado de Puebla resulta inconcebible el rezago que existe, a pesar de sus promesas de campaña la mayoría de MORENA no ha mostrado el menor esfuerzo para atender los temas urgentes de los poblanos como el agua potable incluso han reforzado a Concesiones Integrales legalizando los cortes del agua que van contra los Derechos Humanos básicos de los ciudadanos, ahora después de UN AÑO que se presentó la iniciativa para los matrimonios igualitarios, los legisladores hace apenas unas semanas lo aprobaron.

Su desempeño como funcionarios públicos es lamentable ya que ese rezago de iniciativas que presentan no les permite atender la emergencia de la crisis sanitaria, durante esta pandemia sólo han generado escándalos como el de Nora Escamilla que primero pide que se sancione a quien use cubrebocas y después organiza reuniones sociales sin medidas sanitarias, o la remodelación millonaria del Congreso del Estado mientras miles de poblanos perdían su empleo y ahora lo más indignante se le sumarán 105 millones de pesos a la Auditoría Superior del Estado, en lugar de invertirlo en el sector salud o creación de centros de atención por la pandemia, es claro que los legisladores del Congreso solo tienen la mirada puesta en qué hueso quieren tener y no en los ciudadanos, su trabajo es lamentable y nos sentimos profundamente ofendidos por su pobre desempeño y la falta de seriedad con la que han tomado su trabajo.

A través de un análisis de la situación actual del municipio de Puebla y la falta de acceso a una salud digna para los ciudadanos esta es una situación de prioridad para el Grupo Puebla 500, por lo cual proponemos:

1. Creación de unidades médicas en Juntas auxiliares y principales Unidades habitacionales de Puebla capital dignas, con médicos especialistas en diversas áreas y atención profesional.

2. Jornadas Médico ASISTENCIALES permanentes en todo el municipio.

3. Guarderías infantiles para la población en general.

4. Retomar las Casas de Día para personas de la Tercera Edad.

Necesitamos dignificar nuestra sociedad, crear un espacio donde cada persona pueda gozar de respeto, libertad y tranquilidad para desarrollarse, por lo cual ha llegado el momento de que los derechos humanos dejen de ser tema de fotografías para servidores públicos o anuncios espectaculares en las calles, es momento de un ejercicio real, promoción integral y trabajo en equipo con la sociedad para hacer de este tema una realidad que nos permita un crecimiento equitativo.

Sobrepasamos la brecha de los 1000 integrantes Es un orgullo manifestar que en nuestro Grupo Ciudadano se siguen sumando líderes, académicos y profesionales que enriquecen nuestras propuestas, durante este tiempo de trabajo hemos logrado conformar 1,108 miembros destacados de nuestra sociedad y seguimos creciendo semana con semana para fortalecer una ciudadanía participativa que sirva a los poblanos.