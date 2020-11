Estando en el penúltimo mes de este año, la música sigue su curso y al igual que otras expresiones artísticas, han buscado la forma de salir adelante en esta pandemia, donde se destaca el trabajo en equipo, para que así los artistas sigan ofreciendo grandes producciones en las diferentes plataformas de expresión, donde hay que hacer mención que independientemente de las propuestas musicales de solistas, siguen predominando los duetos y colaboraciones.

De los artistas, canciones y nuevos discos

Uno de los lanzamientos de este mes es la canción “No Drama” a cargo de Becky G y Ozuna, dos estrellas globales, que han unido fuerzas en su más reciente sencillo el cual tiene un video que se estrenó por MTV First Look en Estados Unidos y Latinoamérica.

La canción y video ya están disponibles en todas las plataformas digitales.

“No Drama” fue escrita por Becky G y Ozuna en colaboración de otros grandes compositores y fue producida por Hydro y Elof Loelv.

El video fue dirigido por Mike Ho, reconocido por su estilo cinematográfico y el resultado es un hermoso videoclip con una belleza etérea.

Cabe decir que esta es la primera colaboración que realizan juntos estos jóvenes ídolos de la música latina que, con sus características voces, su ritmo urbano y melodías contagiosas ponen a bailar y cantar con “No Drama”.

Cabe decir que Becky G está nominada al Latin Grammy a Mejor Canción Urbana por “Muchacha”, su colaboración con Gente de Zona; al American Music Award a la Artista Latina Favorita; y al premio People’s Choice al Artista Latino 2020. Mientras que Ozuna recientemente lanzó su cuarto álbum de estudio titulado ENOC.

Otra importante colaboración de este mes es la de Maluma y The Weeknd, quienes unen fuerzas para lanzar el remix del hit global "Hawái", junto con su video musical.

La característica voz de The Weeknd se vuelve bilingüe (inglés / español) en "Hawái (Remix)”, marcando la primera vez que el artista ganador del premio Grammy canta en español.

Así la contagiosa canción bailable con sonidos frescos y un tema con el cual muchos de sus seguidores podrán identificarse fue escrita por Maluma, The Weeknd, Keityn, Édgar Barrera y Bull Nene y producida por Rude Boyz.

Cuenta la historia clásica de la ruptura de una relación en el contexto de la era moderna de las redes sociales y el Instagram, donde la historia que uno cuenta y las imágenes que uno publica no necesariamente reflejan la realidad.

El tema original ha sido uno de los más grandes hits del astro colombiano, logrando en México la exclusiva certificación de Diamante, esto luego de romper el récord por más de 2 millones de streams diarios en Spotify MX y posicionarse como indiscutible #1 en los rankings de Apple Music, Amazon Music, Deezer, Spotify y Claro Música.

Al igual que con el video original "Hawái", el video del remix, fue filmado por el reconocido director Jessy Terrero de Cinema Giants; pero esta vez, se llevó a cabo en Los Ángeles con ambos artistas presentes.

Hace unos días se lanzó el tema y videoclip “Io Si”, (Yo sí), el nuevo sencillo de Laura Pausini y que es la canción principal de la película “The life Ahead” protagonizada por Sophia Loren quien vuelve a la pantalla después de 10 años.

El videoclip presenta una actuación conmovedora de Pausini y un cameo emotivo y único de Sophia Loren. Bajo la dirección de Edoardo Ponti, quien dirigió la película “The LIfe Ahead”, la historia cuenta con diferentes mujeres como protagonistas, la épica gama de identidades que anhelan el amor, un tema que conecta la canción con la película, la cual estará disponible en Netflix desde el 13 de noviembre.

La letra italiana de la canción, elegida para la versión original de la película, está escrita por Diane Warren y Laura Pausini, junto con uno de los más renombrados compositores italianos de su generación, Niccolò Agliardi.

El video musical está disponible solo en su versión en italiano, pero el tema se grabó también en español, inglés, portugués y francés.

Uno de los discos más esperados este año es sin duda el de Miley Cyrus “Plastic Hearts”, el cual se estrenará el 27 de este mes.

La pre-orden ya está disponible y con ella se recibe instantáneamente 4 canciones, incluyendo su más reciente éxito, “Midnight Sky” y su exitoso cover en vivo de Blondie, “Heart of Glass”, así como su versión de “Zombie” de The Cranberries, las cuales son referidas como parte de la mejor etapa artística de Miley Cyrus, donde su voz ha sido reconocida como si hubiera nacido para cantar Rock & Roll.

Lo anterior porque estos grandes cumplidos sobre las clásicas canciones que Miley ha hecho suyas a través de su genuina interpretación, son tan solo un pequeño adelanto de lo que vendrá en su séptimo álbum de estudio, Plastic Hearts, el cual incluye 12 canciones originales.

El icónico fotógrafo de la escena Rock & Roll, Mick Rock, fue el encargado de hacer la fotografía para la portada del nuevo álbum de Miley, el cual expresa la esencia artística y el sonido que caracteriza la nueva propuesta de Miley. Agregándola a la lista de leyendas que Mick ha fotografiado, se incluyen David Bowie, Lou Reed, Iggy Pop, Joan Jett y Debbie Harry, entre otros.

Ese día también se estrena la nueva producción de Isabel Pantoja, que repasa grandes clásicos de la música en “Canciones que me gustan”, un homenaje a grandes compositores. Más de cuatro años de silencio discográfico, hacen que Pantoja regrese con uno de sus trabajos más especiales, un disco-libro de gran formato, acompañado por fotografías de su infancia y juventud, en lo que supone sin duda su álbum más delicado. Y es que en “Canciones que me gustan”, Isabel se descubre como una artista versátil, innovadora, sin miedo a enfrentarse y solventar con exquisita calidad los repertorios más exigentes.



‘Enamórate’, el primer single de este disco, un repaso en clave de cabaret a una canción del mítico Juan Gabriel y ‘Esta es mi vida’, su segundo single, un homenaje a una composición del maestro Elio Gandolfini, el resto del repertorio no iba a quedarse atrás.

Canciones de Charles Aznavour como ‘Venecia sin ti’, de Jimmy Fontana como ‘El Mundo’ o himnos interpretados anteriormente por Frank Sinatra como ‘A mi manera’, entre muchas otras, componen este trabajo en el que Isabel vuelve a demostrar su calidad vocal e interpretativa y el gran momento artístico en el que se encuentra.

Noel Schajris está presentando también la segunda parte de su nuevo disco doble “Mi Presente”, esta segunda entrega incluye 10 canciones inéditas de los archivos del músico y compositor. El primer corte es “Infinitamente Tuyo” el cual ya tiene video musical.

Cabe recordar que la primera parte de este disco doble se estrenó el pasado 9 de Octubre rebasando el millón de streams en plataformas digitales en solo 3 semanas.

“Mi Presente” de manera general, es un disco romántico, de baladas, con letras profundas y con los característicos sonidos así como la voz expresiva de Noel. Este material, es el resultado de 20 años de trayectoria y experiencias. Por último a la par del disco, Noel estrenó su multiplataforma en la cual el CD y Disco de Vinil de “Mi Presente”, están disponibles en la tienda online, junto a otras producciones especiales y otras sorpresas más.